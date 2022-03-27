烏克蘭大反攻「奪回邊境城市」　俄軍丟下大量武器脫逃

▲烏克蘭宣稱俄軍棄武逃逸，奪回托斯提也納。（圖／翻攝自臉書／93-тя ОМБр Холодний Яр，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭國防部26日表示，經過烏俄激烈交戰，已奪回東北部蘇梅地區、接近俄國邊界城市托斯提也納（Trostianets），俄軍在留下大量武器、設備及彈藥的狀態下逃離。

綜合法新社、烏克蘭國家通訊社報導，依據烏克蘭國防部引述烏克蘭武裝部隊第93旅戰報消息，在地方衛隊及游擊隊的協助之下，「已從俄羅斯占領軍手中光復蘇梅地區的托斯提也納城市」。

依據烏克蘭國防部聲明，在兩方激烈交戰後，俄軍逃離托斯提也納，並留下大量武器、設備及彈藥。依據照片，烏克蘭士兵及平民站在當地嚴重受損的建築物前方，地上可見疑似俄軍拋棄的軍事設備。

法廣指出，對於在部分地區發起反攻行動的烏軍來說，奪取托斯提也納具有象徵性意義。托斯提也納是俄羅斯入侵烏克蘭以來最早淪陷的城市之一，位在蘇梅市及第二大城哈爾科夫之間，距離蘇梅約50公里，在戰火爆發後就遭受俄方襲擊。

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