俄盟友恐倒戈？白俄反對派領袖與拜登會談：將與烏克蘭人站在一起

▲齊克哈努斯卡亞（左）與拜登（右）通話時表示，白俄人民將與烏克蘭人站在一起。（組圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國總統拜登26日與齊克哈努斯卡亞（Sviatlana Tsikhanouskaya）進行會談時，這名白俄羅斯反對派領袖在通話中，將烏俄之戰形容為「自由與壓迫之間的鬥爭」，而白俄羅斯人將「勇敢地與烏克蘭人站在一起」。

據CNN報導，拜登26日在空軍一號（Air Force One）上與齊克哈努斯卡亞（Sviatlana Tsikhanouskaya）透過電話進行會談，感謝對方參加他在波蘭華沙的演講，同時也強調美國會繼續支持白俄羅斯人捍衛和推進人權，包括言論自由與自由公平的選舉。

齊克哈努斯卡亞則在通話中將烏俄戰爭形容為「自由與壓迫之間的鬥爭」，感謝拜登政府在這場「偉大的自由之戰、自由與鎮壓之戰」中的帶領，還強調，「自由和人性終將勝利；白俄羅斯人將站在這場鬥爭的最前端，挺身而出與烏克蘭人站在一起。」

然而有趣的是，白俄與目前正在攻打烏克蘭的俄羅斯是親密盟友，而且烏克蘭軍方聲稱，白俄正為俄國提供援助，除了允許俄軍在境內對烏克蘭進行導彈攻擊外，還為俄軍「開路」，讓俄軍能通過白俄攻打烏克蘭。