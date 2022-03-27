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姐妹選在同天安樂死！生前傳1封詭異訊息　親友崩潰「死因不單純」

▲▼姐妹、姊妹、閨蜜。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲美國一對姐妹瞞著眾人到國外進行安樂死，但親友卻認為死因不單純。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／編譯

瑞士是全球第一個合法實施被動安樂死的國家。美國亞利桑那州一對姐妹2月瞞著同事、家人飛往瑞士，宣稱是要去歐洲度假，事實上卻是一起進行安樂死。親友們發現這對姐妹遲遲未歸時還以為是遭到綁架，最終才驚覺她們已經死亡。由於兩人生前曾有不尋常的財產轉移和詭異簡訊，崩潰的家屬懷疑死因不單純。

根據《每日郵報》報導，亞利桑那州54歲姐姐萊拉（Lila Ammouri）和49歲妹妹蘇珊（Susan Frazier）原本計畫在2021年8月飛往瑞士巴塞爾一同進行安樂死，因為疫情而拖延了5個月，這對姐妹直到在2月3日搭機出發時仍一直瞞著親友，宣稱是要去旅行。然而，她們最終於2月11日離世。

▲▼女同志，女同性戀，同志，同性戀，女女，友誼，姊妹淘，姐妹淘，手帕交。（圖／免費圖庫stocksnap）

▲姐妹安樂死後留下謎團。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

蘇珊生前在Aetna Health醫療院所擔任護士，在她遲遲未返回工作崗位後，雇主在2月15日向發出警報，因為同事、朋友們在這段時間收到了她傳來的詭異簡訊，基礎文法出現明顯錯誤，認為傳訊息的另有其人，而姐妹倆一定是遭到綁架了。另外，萊拉在出發前2周將價值100萬美元的房產轉移至家族信託，代表在她死後家人們將自動獲得遺產，不需再提出繼承證明。

死者60歲的哥哥卡爾（Cal Ammouri）住在紐約，雖然和妹妹們已30年沒有見面，但彼此經常通電話，她們卻完全沒向哥哥透露半點死亡訊號。3月22日才收到死訊的卡爾認為兩人的死充滿疑點，悲慟要求警方查明姐妹倆死亡的真相，「誰能告訴我發生什麼事？人就是這樣崩潰的嗎？」。

卡爾表示，兩位妹妹之前看起來都過得很開心，萊拉在鳳凰城買房，作為醫生的她很享受幫助重症病患的工作，蘇珊最近還獲得升遷。萊拉的同事斯塔格斯（Selinda Staggers）也表示，看不出她有任何憂鬱的跡象。

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