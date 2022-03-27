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英凍結俄銀行、寡頭25兆元：俄承諾撤兵結束戰爭　就可能解除制裁

▲▼ 英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國外交大臣特拉斯表示盟國因俄烏危機變得更加團結。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國凍結俄羅斯多家銀行和寡頭的資產高達新台幣24.57兆元，外交大臣特拉斯（Liz Truss）26日表示，一旦俄羅斯撤兵烏克蘭並承諾結束戰爭的話，針對俄羅斯寡頭個人和企業的制裁就可能被撤銷。

綜合《每日電訊報》與《路透社》報導，英國和西方盟邦利用嚴厲的經濟制裁，試圖讓俄羅斯在經費和輿論上跛腳，懲罰總統普丁的侵略烏克蘭行動。

特拉斯受訪時表示，如果莫斯科當局願意撤兵並結束戰爭，寡頭和企業被凍結的資金財產和被封閉的管道將可能解除，但她也強調只有在俄軍完全停火撤退，並承諾不會再有進一步的入侵行動之後，才會觸動解除制裁的條件，而一旦又有侵略行動，制裁也會很快跟著恢復。

英國政府表示目前針對俄羅斯多家銀行祭出的制裁，凍結資產高達5000億英鎊（約新台幣18.9兆元），凍結的寡頭及其家人的資產則超過1500億英鎊（約新台幣5.67兆元）。

此外，特拉斯說俄烏危機讓英國和歐盟的關係，在英國脫歐之後又再次變得親密，「關於這場危機我會說的其中一點就是，我們非常、非常緊密地與歐盟進行合作。」

特拉斯表示儘管英國和歐盟在某些地方上意見分歧，但歸根究底來說，都是信奉自由和人民有權選出自己政府的民主國家，在這場對抗中，歐洲是非常團結的。

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