日本上班族靠「減法生活」　輕鬆存到1億爽辭職！提早10年退休

▲日本大叔靠「減法生活」佛系存到1億日幣，提早10年退休。（圖／翻攝自YouTube，下同）

記者張寧倢／綜合報導

現年59歲的日本大叔坂口一真自曝靠著「減法生活」在51歲時就存到1億日幣（約新台幣2381萬元），並果斷辭職，提早10年退休。他接受電視節目採訪時提到，自己收入其實不算多，也沒有做特別的投資，卻能佛系存下大筆儲蓄。

坂口一真在2016年就曾經出書分享自己佛系存錢術，書名相當直白寫道《存到1億元，所以我辭職了》。他提到，自高中畢業後便進入技術性公司半工半讀，白天在公司上班，晚上則在與工作完全不同的領域學習，不過2年後就休學了。接著，他漸漸爬升到主任級的職位，年收約450萬日幣，比起日本男性540萬的平均年收，薪水並不算高。

然而，他卻靠著「減法生活」佛系減少非必要支出，他一件衣服穿20年，一雙喜歡的鞋子也默默穿了30年，他近年受訪時手機用的還是停產的Nokia，只買必要的食物所以冰箱空空如也，而坂口只是單純想著「能穿就繼續穿」、「東西還能用」，並不覺得自己有特別節省。

坂口唯一「有感」的省錢法就是，每月生活費預算不超過10萬日幣（約新台幣2.38萬元），妻子也在3年多前與他離婚，兩人沒有小孩，因此也沒有多餘開銷。他笑說，一個人再自由不過了。如今他一個人飽全家飽，不必負擔小孩的養育費，可以徹底實踐他口中的「丟掉無用的交際應酬、虛榮、不安，才能一輩子受用。」

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