把市長還來！俄軍開槍扔彈趕不走烏抗議群眾　被逼到撤兵放人

記者張靖榕／綜合外電報導

俄軍26日攻進烏克蘭北部城市斯拉夫蒂奇（Slavutych），並複製烏南城市的「魁儡市長」模式，將市長佛米切夫（Yuri Fomichev）擄走，但居民抗議程度強烈，甚至俄軍開火也趕不走，最後俄軍妥協釋放市長，還承諾會離開該城市。





▲烏克蘭市民上街抗議，無懼俄軍開槍丟手榴彈，成功逼俄軍妥協。（圖／翻攝推特「@OstapYarysh」）

綜合外電報導，人口僅2.5萬人的斯拉夫蒂奇位於車諾比核電廠北方，俄軍占領該城並擄走市長後，市民26日爆發大規模抗議，男女老幼紛紛拿著藍黃兩色的烏克蘭國旗上街抗議，儘管俄軍開火威嚇仍趕不退憤怒的人群。

基輔州長帕夫魯克（Oleksandr Pavlyuk）表示，俄軍朝抗議群眾的頭上開火，還把暈眩手榴彈丟進人群裡，但人群沒有散去，「相反地，更多的人加入了。」

抗議人群強烈要求俄軍釋放佛米切夫，俄軍從對峙中妥協，釋放了佛米切夫，並與市民達成協議，除了獵槍能夠豁免之外，只要市民把持有的槍枝武器上繳給市長保管，並讓俄軍在城中搜索完烏克蘭士兵後，俄軍就會退回城外，但城外的一個檢查站會保留。

俄軍於2月24日對烏克蘭展開的「特別軍事行動」，已造成近400萬難民逃離烏克蘭，但原先計畫的「72小時內奪取基輔閃電戰」早已宣告失敗，俄軍前線陷入泥沼，而且即使成功奪下城鎮據點，往往也都遭遇市民群體反抗，屢屢出現進城車隊受阻，被迫調轉車頭離開的畫面，也與俄軍先前被告知的「烏克蘭人民會夾道歡迎正義之師」的美好景象完全相反。