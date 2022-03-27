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不斷更新／俄軍砲轟哈爾科夫核反應爐　拜登：不能讓普丁繼續掌權

▲▼烏克蘭西部城市利維夫（Lviv）3月26日遭受2波火箭彈襲擊。（圖／路透）

▲烏克蘭西部城市利維夫（Lviv）26日遭受2波火箭彈襲擊。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

俄烏戰爭至今第32天，烏克蘭西部城市利維夫（Lviv）1處燃料儲存設施與1個軍用基礎設施26日遭飛彈轟炸，造成至少5人受傷。東部第2大城哈爾科夫（Kharkiv）一處研究中心的核反應爐也遭到砲擊，損傷不明。美國總統拜登在波蘭發表談話中提到，「不能讓普丁（俄國總統）繼續掌權。」

07:30

根據《基輔獨立報》報導，烏克蘭第2大城哈爾科夫的物理與科技研究所（Institute of Physics and Technology）內部核反應爐實驗用設施26日遭俄軍砲擊。然而，由於猛烈砲火還在繼續，烏克蘭政府無法即時確認損害情況。烏克蘭原能監管局示警，此處的核研究設備並未設計在砲擊環境下操作，遭受攻擊可能導致輻射外洩或汙染。

06:41

俄軍25日宣布在烏克蘭軍事行動第一階段「總體已經達成目標」，接下來將會著重在解放烏東頓巴斯地區。西方專家認為，俄軍是意識到前線戰略失敗，才會轉換戰略。

俄羅斯上月24日入侵烏克蘭已逾1個月，儘管試圖以北、東、南部戰線同時並進，但至今未拿下任何一個大城，基輔也因戰事停滯甚至被烏軍反包抄，而被迫轉攻為守。

06:23

俄軍第49軍團司令列贊采夫（Yakov Rezantsev），據傳在烏克蘭南部赫爾松（Kherson）附近的一次交火中遭烏軍擊斃。據了解，他是俄軍在烏第7名陣亡的將領，也是第2名死亡的中將，是被烏軍擊斃的最高階軍官。然而，俄羅斯目前承認陣亡的將軍只有1名。

05:55

美國總統拜登26日在波蘭華沙發表演說指出，俄羅斯入侵烏克蘭是一場「戰略失敗」，並表示「看在老天的份上，不能讓普丁（俄國總統）繼續掌權。」事後白宮火速對此澄清，指出拜登的意思不是要讓普丁從俄羅斯最高權力上退下，而是要停止普丁在鄰國的行為。

05:28

法新社報導，利維夫州州長柯齊斯基（Maksym Kozytsky）在社群媒體發文表示，2枚飛彈攻擊利維夫境內，「根據初步資訊，有5人受傷。」利維夫市長薩多維（AndriySadovyi）發文表示，一個儲存燃料的工業設施遇襲後起火燃燒，基礎設施受到嚴重破壞。

柯齊斯基隨後在記者會上表示，另一處軍用基礎設施也遭攻擊，但無人受傷。據報導，這是俄軍入侵1個月以來罕見攻擊烏西邊境城市。

01:52

烏克蘭國防部情報總局26日指出，俄羅斯折損太多坦克車，便把後備坦克「殺肉」拆零件來維修，但後備坦克因此被拆卸太嚴重，其中含有貴金屬的光學設備和電子設備甚至從戰車上被拆走，10輛中只剩1輛可以正常運作。甚至傳出俄軍第4坦克師第13坦克團的指揮官崩潰，開槍自殺。

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