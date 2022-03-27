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一家5口「集體墜樓」4死1重傷！　湖畔勝地驚傳詭異謎團

▲▼瑞士日內瓦湖湖畔觀光勝地蒙特勒（Montreux）傳出法國客一家5口集體墜樓。（圖／路透）

▲蒙特勒傳出法國客一家5口集體墜樓。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

瑞士日內瓦湖歷史悠久的湖畔觀光勝地蒙特勒（Montreux），日前傳出來自法國的一家遊客共5人，竟然集體從一間賭場的7樓陽台墜落，4人死亡，1人性命危急。警方表示已經展開調查，但這起詭異事件的動機、過程目前還沒有頭緒。

綜合外電報導，事件發生在24日，地點在蒙特勒的巴黎埃賭場（Casino Barriere），警方聲明指出5名家庭成員同時從賭場7樓的公寓房間墜樓，一名成年男性、2名成年女性以及一名年幼女性證實死亡，還有一名青少年傷勢情況嚴重被送往醫院治療。

▲▼瑞士日內瓦湖湖畔觀光勝地蒙特勒（Montreux）傳出法國客一家5口集體墜樓。（圖／路透）

▲警方與鑑識人員到現場進行調查。（圖／路透）

報導指出死亡的成年男性為40歲的父親，2名成年女性分別為41歲的妻子以及她的雙胞胎姊妹，年幼女性則是8歲的女童，15歲的青少年雖然存活，但狀況嚴重。

警方表示憾事發生前不久，曾派員拿一張逮捕令到該公寓敲門，要將該名父親帶回調查，內容與其中一名孩童的自學情況有關，但當時沒人應門所以先離開，沒想到之後憾事就發生。警方指出，目前已經排除公寓內還有其他人在的可能，進一步的鑑識調查工作仍在進行中。

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