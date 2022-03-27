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基輔打不下來！　俄軍稱「第一階段」達標：第二階段解放烏東

▲▼一輛裝甲車在烏克蘭東部由親俄武裝份子控制的頓涅茨克地區行駛。（圖／達志影像／美聯社） 

▲一輛裝甲車在烏克蘭東部由親俄武裝份子控制的頓涅茨克地區行駛。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕、崔子柔／綜合外電報導

俄軍25日宣布在烏克蘭軍事行動第一階段「總體已經達成目標」，接下來將會著重在解放烏東頓巴斯地區。俄羅斯上月24日入侵烏克蘭至今已超過一個月，儘管北、東、南部戰線同時並進，但至今未拿下任何一個大城，基輔也因戰事停滯甚至被烏軍反包抄，而被迫轉攻為守，西方專家認為，俄軍是意識到前線戰略失敗，才會轉換戰略。

根據《彭博社》報導，頓巴斯地區包括頓涅茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Lugansk），當地有不少俄語人口，部分地區被視為親俄，在2014年以來和烏克蘭戰火不斷。俄羅斯總參謀部副參謀長魯斯科伊（Sergey Rudskoy）指出，俄軍已完成第一階段行動的主要任務，「烏克蘭的作戰潛力已大幅降低，讓我們能專注實現『解放頓巴斯』的主要目標」。

不過烏克蘭才剛收回伊爾平（Irpin）地區，並取回東郊35公里外的防禦據點，雖然俄軍圍攻蘇梅、哈爾科夫、切爾尼戈夫、馬立波、尼古拉耶夫等城市，卻未能有所突破，且俄軍第一個拿下的大城赫爾松（Kherson）似乎也逐漸失去掌控，近日還有赫爾松的官員到市政府上升烏克蘭國旗。

魯斯科伊提到，俄軍現在正在這些被包圍的城市週邊，破壞烏軍的基礎設施和裝備，目的在於牽制他們的行動，阻止他們到頓巴斯，直到俄軍完全解放該地區，並強調雖主要集中在烏克蘭東部，但也不排除襲擊已包圍的城市。

目前尚無法確認魯斯科伊的說法是否為真，或僅是對內外宣傳的消息。美國海軍分析中心（CNA）俄軍研究專員寇夫曼（Michael Kofman）表示，俄軍是意識到無法同時進行多方向的軍事行動，才可能暫停對基輔和其他城市的攻擊，改將後勤集中在頓巴斯。

寇夫曼認為，俄軍似乎在「修改目標」，主要考量為取得實質上的軍事成功，「如此一來，莫斯科可以選擇用某種方式結束這場戰爭，讓他們對國內宣布勝利」，「俄羅斯在政治上處在失敗狀態，軍事上則不清楚，現在俄軍失去了動力，無法實現大部分目標」，「這是戰爭的第一章，很難說是開始、中斷還是結束」。

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