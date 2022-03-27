俄軍傳第2名中將遭擊斃　普丁愛將陣亡！共7將領戰死烏克蘭





▲俄軍中將列贊采夫傳在烏克蘭陣亡。（圖／翻攝自Twitter）

記者張靖榕／綜合外電報導

繼俄羅斯6名將領在烏克蘭陣亡後，普丁再痛失一名愛將，烏克蘭南部俄軍第49軍團司令列贊采夫（Yakov Rezantsev），據傳在赫爾松（Kherson）附近的一次交火中遭烏軍擊斃。據了解，他是俄軍在烏第7名陣亡的將領，也是第2名死亡的中將，是被烏軍擊斃的最高階軍官。

綜合外電報導，此前俄軍一通遭到烏軍攔截的對話中，時間點是俄軍侵略烏克蘭後的第4天，當時一名俄軍士兵抱怨列贊采夫戰前誇口，說這場軍事行動會在幾小時就結束，但打了4天還沒一個結果。

烏克蘭媒體25日指出，列贊采夫在赫爾松附近的裘爾諾拜夫卡空軍基地（Chornobaivka）被擊殺，俄軍占領該據點後設立前線指揮站，但已遭烏軍多次襲擊。一名西方官員透露，列贊采夫是俄軍在烏克蘭第7名陣亡的將領，並且是遭擊殺將領中最高階的將軍。

俄軍入侵烏克蘭才一個月，就傳出多名將領、校級指揮官在前線陣亡，透露情況相當不尋常。目前外界推測認為，由於俄羅斯閃擊戰失敗，前線推進受阻、後勤補給失能，導致俄軍官兵士氣低落，加上通訊效率差、加密不足，高級將領必須親臨前線解決問題，同時卻也被掌握行蹤，導致每隔幾天就傳出有高階軍官遭到擊殺的消息傳出。

儘管俄羅斯目前承認陣亡的將軍只有一名，但基輔當局和西方都認為，至少已有7名將領喪生。

列贊采夫被指和普丁關係密切，在敘利亞戰爭中有著舉足輕重的地位，但外界對他在此次侵烏行動中扮演的角色所知甚少。駐美烏克蘭記者柯瓦連科（Victor Kovalenko）指出，列贊采夫很可能是「馬力波平民之間最惡名昭彰的殺手」。