拜登嗆：不能讓普丁繼續掌權！　白宮急澄清「不是那個意思」

▲美國總統拜登抵達波蘭，穩定北約軍民信心。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統拜登26日在波蘭首都華沙（Warsaw）發表演說，指出俄羅斯入侵烏克蘭是一場「戰略失敗」，並表示「看在老天的份上，不能讓普丁（俄國總統）繼續掌權。」事後白宮火速對此澄清，指出拜登的意思不是要讓普丁從俄羅斯最高權力上退下，而是要停止普丁在鄰國的行為。

綜合外電報導，美國總統拜登訪歐來到波蘭，在華沙發表演說時，他把烏克蘭抵禦俄羅斯入侵與對抗蘇聯的「自由戰爭」相提並論，並表示世界必須準備好「長期抗戰」。他告訴烏克蘭人，「我們（自由世界）與你們站在一起」。

拜登特別指名並不是與整個俄羅斯為敵，俄國的尋常老百姓不是敵人，該對此負責的是俄國總統普丁，是普丁的所作所為招來西方陣營的嚴厲經濟制裁。他同時警告俄羅斯別想入侵北約（NATO）任何一寸領土，重申集體保衛北約的決心。

拜登在演說尾聲做出結論，未來將會跟基於民主、原則、希望與光明，他雖然沒有確切說明自己的意思，但表示「看在老天的份上，不能再讓這個人繼續掌權下去。」

此話一出立刻引起俄國的反擊，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）駁斥，俄羅斯人的總統由俄羅斯人自己決定，拜登不能做主，「俄羅斯總統是俄羅斯人民透過選舉選出來的」。

拜登此前稱普丁是「戰爭犯」和「殺人獨裁者」，加上此次這番話，給外界的觀感明顯有呼籲推翻普丁政權的意味，可能在國際政治場合掀起重大波瀾，因此白宮官員在演說後不久趕緊澄清，拜登所說的「不是想要尋求俄羅斯政權的更迭」，而是要阻止普丁對鄰國的行為。