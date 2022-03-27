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烏西城市利維夫燃料儲存槽遇襲爆炸！　至少5傷

▲▼烏克蘭西部城市利維夫（Lviv）3月26日遭受2波火箭彈襲擊。（圖／路透）

▲利維夫26日遭受2枚飛彈襲擊。（圖／路透）

文／中央社利維夫26日綜合外電報導

烏克蘭西部城市利維夫（Lviv）附近一個燃料儲存設施今天遭到2枚飛彈攻擊，造成至少5人受傷。俄羅斯揮軍入侵烏克蘭已逾一個月，這是烏西邊境城市利維夫罕見遇襲。

法新社報導，利維夫州州長柯齊斯基（Maksym Kozytsky）在社群媒體發文表示，2枚飛彈攻擊利維夫境內，「根據初步資訊，有5人受傷」。

利維夫市長薩多維（Andriy Sadovy）稍後貼文表示，一個儲存燃料的工業設施遇襲後起火燃燒，「無住宅建築物受損，所有相關部門正在現場處理」，他並敦促居民直到空襲警報解除前，務必要待在室內。

在市中心可見到東北方衝向天際的濃厚煙柱，利維夫居民紛紛在站在屋外觀看往上直竄的黑色濃煙。

州長柯齊斯基稍後發文表示，他已前往遇襲地點視察且情勢「已獲掌控」。

在利維夫的法新社記者表示，救護和消防車輛馳赴事故現場因應。

自爆發戰爭以來，利維夫大抵未受暴力攻擊影響，讓它成為逃離烏克蘭各地城市居民的主要抵達地點，諸如位於烏東的哈爾科夫（Kharkiv）等多個城市，一直遭到俄羅斯軍隊猛烈砲轟。

利維夫距離波蘭邊界僅70公里，而美國總統拜登（Joe Biden）目前正在波蘭訪問，表達對北大西洋公約組織（NATO）成員波蘭的強力支持。

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