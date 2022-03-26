俄羅斯縮減目標　烏克蘭軍隊基輔外圍「展開反攻」

▲烏軍從首都基輔外圍展開反攻。（圖／路透）



中央社馬立波/利維夫26日綜合外電報導

俄軍在烏克蘭的行動陷入停滯，莫斯科示意正縮減其野心，專注支持分離派對烏東的佔領。烏國總統澤倫斯基正推動與俄方進一步談判，烏軍則在首都基輔外圍展開反攻。

俄羅斯國防部昨天宣布在烏克蘭第一階段行動大致完成，重點將轉到烏東與俄羅斯接壤的頓巴斯（Donbas）地區，顯示其目標較之前更加有限。

軍事分析家表示，重新制定俄羅斯的目標，可讓總統蒲亭（Vladimir Putin）較容易宣告贏得一場保住面子的勝利。莫斯科曾聲稱，其所謂的「特別行動」，目標包括使烏克蘭非軍事化和「去納粹化」。

俄烏雙方過去數週斷斷續續的和平談判，未能取得重大進展。澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在25日深夜的視訊談話中說，烏軍的抵抗已「重創」俄軍。

澤倫斯基說：「我方的守衛者正引導俄羅斯領導層接受一個簡單且合乎邏輯的想法，我們必須進行有意義、迫切和公平的談判。」

儘管大量人員傷亡，但俄軍自入侵烏克蘭以來，一個月內未能佔領和控制任何主要城市。

他們只得轟炸城市，將城區變成廢墟，並讓烏克蘭4400萬人口中的四分之一逃離家園，其中超過370萬人已逃往國外，當中有一半逃往西邊鄰國波蘭。

基輔（Kyiv）附近的戰線已凍結了數週，兩個主要的俄羅斯裝甲縱隊被困在首都基輔西北和東部。英國一份情報稱，烏克蘭反攻，已將俄軍推回東部。

報告稱：「烏克蘭的反攻，以及俄軍在過長的補給線上後撤，使烏國得以重新佔領基輔以東35公里的城鎮和防禦陣地。」

英國國防部表示，俄羅斯繼續包圍烏克蘭的一些主要城市，包括哈爾科夫（Kharkiv）、切爾尼戈夫（Chernihiv）和馬立波（Mariupol）。

國防部一份逐日戰情更新稱，事實證明俄軍不願捲入大規模城市步兵行動，寧願依靠無差別空襲和炮擊，來打擊防守部隊的士氣。

該評估表示，俄羅斯可能會繼續在城市地區使用其強大的火力，因為它希望限制其已經相當大的損失，代價則是會有更多平民傷亡。

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