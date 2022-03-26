25歲OL倒追47歲暖男主管　婚後嫌他「生理2老化」硬要離

圖文／鏡週刊

現代人對年紀差異巨大的夫妻間接受度越來越高，無論是父女戀甚至爺孫戀都能受到祝福，而且也有許多這類行的夫妻婚後幸福美滿。然而並不是每段父女戀的婚姻都能如此順遂，日前一位日本人妻，就是不能忍受大她22歲的丈夫衰老的模樣選擇離婚。

根據日本媒體「All About」報導，一位現年45歲的婦人，20年前愛上公司內的47歲主管，認為對方是位成熟可靠的男人，便主動展開追求，兩人交往一段時間後順利步入禮堂。女子確實沒看走眼，婚後男方雖然工作繁忙，但只要一有空就會主動幫忙照顧女兒、做家事，甚至還會下廚做甜點給心愛的妻子與女兒吃，是個不折不扣的愛家暖男。

不過隨著男方年紀越來越大，人妻發現丈夫的身體狀況迅速老化，不但頭髮日漸稀疏，而且還有駝背。人妻要求丈夫上健身房、到醫美診所求助，丈夫不是覺得不喜歡就是認為不重要，一一拒絕，令人妻認為老公不肯為改善老化而努力而心生不滿。

兩人歷經20年的婚姻，丈夫雖然現在已經是67歲，卻仍保持暖男本色，依然會分擔家事與做甜點，人妻卻再也無法忍受身體衰老的丈夫，最後以「生理尚無法接受」為由提出離婚。恢復單身的人妻坦承，目前想重拾戀愛的感覺，雖然對前夫有些不捨，但她實在無法面對「朽木般的前夫」



【點擊看完整全文】



更多鏡週刊報導

電影情節真實上演！她被普丁特務訓練成「性愛機器」 自爆激戰獵物探敵情

【有片】167公分醫生想當高富帥 花120萬「忍痛斷骨再生」增高10公分

女子肝臟被罕見「超肥寄生蟲」吃掉 醫警告：勿生吃這植物