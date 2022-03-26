烏克蘭駐日大使：台灣研發一種叫「烏克蘭」的新蘭花　烏網超感動

▲台灣用最新奈米科技將雪白色蘭花噴染而成的「烏克蘭」，現在也被烏克蘭駐日大使轉發，在烏克蘭引發討論。（圖／翻攝蔡英文臉書）



記者林彥臣／綜合報導

總統蔡英文在總統府放了一盆藍黃配色的蘭花，並且表示「台灣的蘭花就是烏克蘭！」代表台灣對烏克蘭的相挺。這盆蘭花現在也紅到日本，被烏克蘭駐日大使轉發，並且介紹這個新品種的蘭花就叫「烏克蘭」。現在「烏克蘭」也在烏克蘭駐日大使的介紹下，被許多烏克蘭網友討論，甚至覺得這是令人感動的奇蹟。

烏克蘭駐日本大使克爾松斯基（Korsunsky Sergiy）在推特用日文發文指出，台灣研發了新品種的蘭花，名稱就要烏克蘭。

另外克爾松斯基也在臉書上，轉發一張照片用烏克蘭文表示，「在奈米技術的協助下，台灣研發了一種新品種蘭花，叫做烏克蘭」。

烏克蘭網友在克爾松斯基的臉書發文留言表示，「我們非常期待這樣的烏克蘭」、「這多麼美，這真的是奇蹟」、「像烏克蘭一樣美麗」、「要如何購買這奇蹟的產物？」、「美得令人難以置信！榮耀歸烏克蘭！」

蔡英文之前已在臉書說明，它是利用最新的奈米科技噴染雪白色蘭花而成，這項技術不會對花卉造成影響，還能延長花期，令人驚豔，更證明台灣農業技術的國際競爭力。

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