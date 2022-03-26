高雄食品公司「過期米賣兒童之家」！廚師崩潰離職：上百人在吃

記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄市衛生局接獲通報，楠梓區一間食品業者涉嫌將過期食品販售給兒童之家、仁愛之家等機構團體，立刻派員無預警稽查，果真發現不少過期食品，將依違反食品安全衛生管理法，開罰6萬以上2億元以下罰鍰。據悉，該公司內有不少員工、廚師看不下去，才出面檢舉。

衛生局表示，食品衛生科派員前往食材處理場、倉庫及廚房等5處「無預警稽查」，查獲2處有發現逾期白米、佛跳牆、果汁、里肌豬排、小湯圓及人造奶油等10項食品，當場予以封存，責令業者不得擅自移動。其中佛跳牆過期1年多，白米、小湯圓過期6個月，且業者除了提供食品之外，也會派駐廚師進駐機構廚房烹調。

▲▼囤放大量過期食品，讓內部員工都看不下去。（圖／記者許宥孺翻攝）



有離職的員工表示，公司會將過期產品給仁愛之家、兒童之家，包括豬肉、白米等食物，且過期的期限從幾天到幾個月都有；他們一開始上班就有注意到過期的情形，持續跟老闆反應都無效，最後離職並檢舉，「上百人都在吃的情況下，我覺得是沒辦法接受」。

衛生局調查，該食品公司主要提供員工訓練場所等機構團體食品，也會派駐廚師到現場烹飪，稽查出過期食品後，詢問公司負責人囤放過期食品的理由，但業者卻無法說出來。

事後，食品公司發出聲明稿，強調公司並無使用過期食品，「經衛生局於民國111年3月24日稽查結果亦無發現過期食材情事」，將會針對不實檢舉請律師之法追究。然而，衛生局已查獲過期食品，且負責人無法交代囤放理由，目前衛生局正追查過期食品的來源及流向。

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