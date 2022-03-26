烏克蘭滑冰選手點讚「挺普丁」俄籍選手　遭踢出國家代表隊

▲烏克蘭滑冰選手沙博托娃（Anastasiia Shabotova）點讚挺普丁的俄羅斯選手，遭逐出國家隊。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

烏克蘭花式滑冰聯合會（UFFK）副主席阿米爾哈諾夫（Danil Amirkhanov）宣布，將16歲的花式滑冰選手沙博托娃（Anastasiia Shabotova）逐出國家隊，原因是他對支持普丁入侵烏克蘭的俄羅斯滑冰選手普魯申科 (Evgeni Plushenko)社群發文點讚。

根據 The Times Hub報導，沙博托娃出生在莫斯科，直到2019年以前都代表俄羅斯參賽，在烏克蘭與俄羅斯都有接受過培訓，她的私人教練來自俄羅斯，長期與教練在莫斯科工作、訓練。

▲俄羅斯滑冰選手普魯申科 (Evgeni Plushenko)發文挺普丁。（圖／翻攝自IG／plushenkoofficial）



被沙博托娃點讚的俄羅斯滑冰選手普魯申科，今年39歲，他發文聲稱，「對烏克蘭的特殊軍事行動，是不可避免的」。沙博托娃雖然後來取消了對這則發文點讚，但事實證明還是醜聞是無可避免的，跟她一起參加冬奧的2名隊友，也發文譴責這個行為。

▲烏克蘭滑冰選手沙博托娃（Anastasiia Shabotova）逐出國家隊後，在IG發文表態自己力挺烏克蘭。（圖／翻攝自IG／ms_nastya.arkhypova）



沙博托娃隨後也在IG上，放上自己拿著步槍的照片，地上還擺了幾個貌似汽油彈的酒瓶，強調自己人在基輔，就在總統澤倫斯基身邊一起保衛國家。

還有另一張照片則是她與烏軍合照，引言寫著，「我們會堅強忍受一切，我們對勝利充滿了執著與渴望，沒有人會崩潰」。

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