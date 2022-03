俄軍狂轟馬力波劇院！內部手機畫面曝光　孕婦小孩滿臉塵土逃生

The first footage from inside Mariupol Theatre after the March 16th airstrike. Compare this to the fictions Russia has been spreading about the attack: https://t.co/velfL1YNll pic.twitter.com/WuVTFOMgJa

記者葉睿涵/綜合報導

馬力波逾千名市民與婦幼院的孕婦16日躲進當地一家大劇院躲避戰火,儘管他們在劇院外的地板塗上了「小孩」字樣,希望以此躲過俄軍的轟炸,卻仍不幸慘遭砲襲,導致至少300人喪命。如今網上首次流出爆炸發生後的內部手機影片,顯示如今劇院已被炸成廢墟,而躲在裡面的難民也都灰頭土臉的,場面讓人心酸。

綜合外媒報導,烏克蘭南部城市馬力波(Mariupol)日前一座婦幼院慘遭俄軍砲轟後,院內孕婦被緊急轉移到附近的一家劇院避難,沒想到7天後,這家劇院也慘遭襲擊。當地官員25日表示,至少有300人在這起事件中喪生。

▲馬力波劇院外頭噴「有小孩」字樣仍遭俄軍無情轟炸。(圖/翻攝Maxar/TELEGRAM)

外傳當時有約1300人在劇院建築物內部避難,不過空襲發生後,只有150名倖存者從廢墟中逃了出來。消息指出,大多數人當時都躲在舞台下方躲避炮擊,但遇襲後墜落的瓦礫堆擋住逃生出路,導致人們受困在劇院中無法脫逃,而外界也無法得知劇院的最新狀況。

時隔多日後,網上最近終於流出現場影片,顯示如今的劇院已被炸成殘垣斷瓦,坍塌的碎磚斷瓦、石塊木條隨處可見,而原本躲在建築內的人們,都紛紛抱著孩子、攙扶著老人,灰頭土臉地倉皇逃出劇院。他們個個面容憔悴神情哀傷,讓人心酸至極。

Another horrendous war crime in Mariupol. Massive Russian attack on the Drama Theater where hundreds of innocent civilians were hiding. The building is now fully ruined. Russians could not have not known this was a civilian shelter. Save Mariupol! Stop Russian war criminals! pic.twitter.com/bIQLxe7mli