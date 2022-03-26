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烏克蘭醫院連續遭轟！俄羅斯恐犯戰爭罪　國際法庭怒搜證據喊告

▲▼馬力波。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬力波一家婦幼院慘被俄軍砲襲，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯2月攻烏時曾宣稱，俄軍不會襲擊平民及民用設施，不過近1個月來，俄軍砲擊烏克蘭醫療設施與民宅的消息卻時有耳聞，馬力波甚至有一家婦幼醫院慘遭空襲擊中，導致多名孕婦，甚至是新生兒死亡。目前國際法庭與烏克蘭檢察官正努力收集俄軍轟炸醫院的證據，以在未來起訴俄羅斯。

據美聯社報導，俄羅斯在烏克蘭境內至少發起了34起襲擊醫療設施的事件，而這些針對民用基礎設施的攻擊都是「持續」而「無情」的，讓民眾要求以戰爭罪之名，對俄羅斯總統普丁、俄國將軍和克里姆林宮高級顧問等人提出訴訟的呼聲越來越高。目前國際法庭與烏克蘭檢察官正努力收集證據，並準備在未來起訴俄羅斯。

▲▼馬力波。（圖／達志影像／美聯社）

聯合國人權事務高級專員證實，自戰爭以來，烏克蘭至少有1035名平民在戰爭中死去，其中有至少90人是兒童。美聯社記者在馬力波親眼目睹了俄軍擊中平民目標的致命後果，不少兒童在四千被砲彈炸得粉身碎骨，或是四肢炸飛，還有大量死去的平民，因無法處理屍體，只能被當局裝進屍袋，丟棄在萬人塚的壕溝中。

世界衛生組織（WHO）組織顧問科夫托紐克（Pavlo Kovtoniuk）表示，俄羅斯故意轟炸醫療基礎設施，「這種行為特別殘忍，因為它向平民表明地球上沒有安全的地方」。目前紀錄最完整的襲擊事件是3月9日在馬力波（Mariupol）婦幼醫院被轟炸的事件。

美聯社記者在現場看到，醫院在經歷砲轟後，冒著黑灰色的濃煙，而醫院周圍則佈滿了幾輛被炸毀的汽車殘骸。爆炸的威力損毀了周圍3座建築物的外牆，玻璃窗戶全都被炸碎，就連房間也全被破壞。

記者還在現場拍到照片，顯示一名孕婦在5名急救人員的幫助下，從醫院的殘垣斷瓦中被救出來。當時，躺在擔架上的孕婦已身受重傷，鮮血不斷湧出下半身，而孕婦的臉色也十分蒼白。孕婦被緊急送院後，醫師發現她的臀部已被壓碎，盆骨也早已脫落，最後醫生放棄孩子的性命，還是無法從死神手中將她搶救回來，落得一屍兩命的慘劇。

美聯社指出，馬力波的婦幼院不是唯一一家被轟炸的醫療設施。烏克蘭媒體指出，頓內茨克（Donetsk）2月24日有一家兒童醫院在俄軍的砲襲中被炸毀，還有一家中央醫院大爆炸後引起嚴重火災。而戰爭爆發的個體，烏克蘭還有3家醫療設施也受到襲擊，其中包括一家兒童醫院和癌症中心。

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