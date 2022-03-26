烏俄戰爭最大教訓！　美印太司令：中國攻台「真的可能發生」

▲美國印太司令部司令阿基里諾（John C. Aquilino）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國印太司令部司令阿基里諾（John C. Aquilino）警告，過去一年中國不斷加強在台灣與南海周圍的軍事活動，尤其俄羅斯入侵烏克蘭後，凸顯了中國對台灣構成的嚴重威脅，「這真的可能會發生。」

根據《金融時報》報導，阿基里諾表示，過去一年中國從在台灣與南海加強軍事活動、快速擴張核武到超高音速武器試射，都展現出了一種「膽量」（Boldness）。事實上，俄羅斯入侵烏克蘭也凸顯出中國大陸對台灣構成的嚴重威脅。

阿基里諾說，「我認為5個月前沒有人會預測到（俄國）會入侵烏克蘭，所以我認為第一個教訓就是『嘿這真的可能會發生』，第二個教訓則是．不要自滿，我們必須隨時做好準備。」他指出，中國過去一年的行動發生了很具體的變化，「這適用於在台灣周圍的活動，目的在對台灣人民施壓的空中與海上行動。」

阿基里諾指出，「我不會說我更加擔心，但我確實看到越來越大的壓力，我們必須確保我們為任何行動都做好準備。」

目前阿基里諾正在澳洲進行訪問，當記者問到日本和澳洲在台海衝突中扮演的角色時，他提到，日澳必須自行作出決定，但美國已準備好和盟國一起行動，「我們想要繼續做的是一起行動、一起訓練，因此無論決策者做出何種決定，我們都準備好應對相應的任務。」

阿基里諾也強調，儘管目前美國正專注於幫助烏克蘭對抗俄羅斯，但美國對亞洲的態度並未改變，因為每個人都理解此地區的安全挑戰，「可信的戰鬥力量，加上我們的盟友和伙伴，這是一個非常強大的威懾因素。」