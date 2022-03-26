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德軍援1500防空飛彈、100機槍抵烏克蘭　法將與普丁協商人道救援

▲▼塞爾維亞陸軍2004年銷毀大量「箭-2」（Strela-2）防空導彈。（圖／達志影像／美聯社）

▲德國援助烏克蘭「箭式」攜行式地對空飛彈。圖為塞爾維亞陸軍2004年銷毀大量「箭-2」（Strela-2）飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

俄羅斯入侵烏克蘭逾1個月，歐洲各國持續援助烏克蘭。德新社（German Press Agency，dpa）引述烏克蘭官員說法，一批由德國捐贈的武器已經運抵烏克蘭，其中包含1500枚「箭式」（Strela）攜行式防空飛彈與100挺MG3機槍。另外，法國、希臘等國也將針對被圍困城市馬力波展開人道救援。

根據BBC援引德新社報導，包含1500枚「箭式」防空飛彈與100挺MG3機槍的武器已經從德國運抵烏克蘭。此外，《基輔獨立報》也指出，這批援助還包含35萬袋食品包、50輛醫療運輸車和醫療用品。

德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）23日曾表示，由於供應延遲，承諾援助的約1700枚蘇聯制「箭-3」（Strela-3）飛彈正在運往烏克蘭。據了解，地對空「箭式」飛彈是前共產主義東德人民軍留下來的武器，日前曾被外媒爆料因年代久遠，許多飛彈本身已腐蝕或氧化，發射裝置發霉，彈體甚至出現裂痕，約700枚無法正常使用。

▲▼芬蘭赫爾辛基參議院廣場舉行和平示威，聲援陷入戰火的烏克蘭。（圖／路透）

▲芬蘭赫爾辛基參議院廣場舉行和平示威，聲援陷入戰火的烏克蘭。（圖／路透）

法新社報導，法國總統馬克宏在布魯塞爾的歐盟峰會結束後表示，將與土耳其、希臘合作進行人道救援行動，撤出所有想離開馬力波（Mariupol）的民眾。馬克宏透露，他將在48到72小時內和俄國總統普丁聯繫，以討論細節和執行方式，希望能盡可能救出最多的人。

俄羅斯圍困烏克蘭南部重要港市馬力波數周，據當地市政府數據，迄今已至少2000多人喪命。馬克宏表示，法國官員25日與馬力波市長通話，確認目前受困人數仍高達15萬，情況危急。

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