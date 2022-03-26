　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

烏克蘭公布影片　俄羅斯核能員工痛批：同胞開戰殺害婦孺

▲▼札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠遭俄軍攻擊受損。（圖／路透）

▲札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠遭俄軍攻擊受損。（圖／路透）

文／中央社

烏克蘭核能權責機關今天公布一段影片，並說內容為4名陪同運送燃料元件的俄羅斯警衛批評俄國在烏克蘭的軍事行動，言談間明顯看似不安。據悉這4人完成任務後並未返回俄國。

烏克蘭國家核電公司（Energoatom）在通訊軟體Telegram頻道上表示，這些男子上個月護送一批俄羅斯燃料棒到烏克蘭瑞夫尼（Rivne）核電廠。

根據俄羅斯新聞社（RIA）報導，俄羅斯國營核子企業（Rosatom）發布聲明，要求「這些員工」快速平安返回俄國。

路透社報導，這段明顯經過剪接的影片顯示這4名員工坐在一張桌子後面，吞吞吐吐地低聲表明自己是俄羅斯國營核子企業員工。

4人解釋，他們2月22日帶著給瑞夫尼核電廠的燃料元件抵達烏克蘭，還說他們於3月17日結束這份承包工作。

其中3人發表批評俄羅斯入侵烏克蘭的言論，有一人說話時一再望向鏡頭旁邊。

有一人表示，他們親眼看到俄國同胞殺害孩童和母親。另一人表示，他們不解俄國軍官怎麼能下令對核電廠開火。

最後一位發言的人說：「我們不想參與此事，或和這件事有任何瓜葛。在我們親眼所見一切之後，我們害怕回去（俄羅斯）。」

俄國2月24日在所謂的「特殊軍事行動」中派出數以萬計士兵進入烏克蘭，目的是削弱烏克蘭的軍事能力、剷除他們口中的危險民族主義者。

俄國表示並未鎖定平民攻擊，還說札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠附近的戰鬥和明顯的砲擊，是烏方「挑釁」所致。

俄羅斯國營核子企業指出，這些男子已於2月23日將燃料元件送達。烏克蘭國家核電公司說，這4人已經在烏克蘭安全局（SBU）情報人員護送下返回俄羅斯，不過俄羅斯國營核子企業說，截至今天，這4人都沒有回國。

烏克蘭國家核電公司並未立即回覆路透社的置評請求。

►超好看「加大版」沙發床才2799元

ET快訊
快訊／基隆+5！　都和小吃店有關「病毒量高」
快訊／新北+11「又增不明感染」　三重男Ct值12.3
快訊／今本土暴增21例！　另增82境外移入
快訊／基隆宣布：所有小吃店、卡拉OK停業3天
漢堡王連3天送華堡！　麥當勞10塊雞塊買1送1
快訊／基隆今+4！　最新確診足跡公布
彰化21歲女騎腳踏車出門　遭聯結車捲輪下死亡
有錢就是狂！「全球最巨大」悍馬　樓高2層有獨立衛浴
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄軍已被滲透！　烏克蘭軍情首長曝「敵方戰術很老套」

烏克蘭公布影片　俄羅斯核能員工痛批：同胞開戰殺害婦孺

習近平與尹錫悅通話25分鐘！　專家：對中政策將出現「巨大轉變」

普丁恐遭暗殺！推測兇手「全是女性」　可能繼任者身分曝光

騎士「翹孤輪」載妹仔耍帥！下秒失控衝撞　他噴飛慘死瞬間曝

死亡自由落體！14歲少年遭「高空甩出」遊樂設施　遊客目睹他慘死

Tiffany ＆ Co.宣布：拒買俄羅斯新開採鑽石！　料有更多大牌跟進

逾千難民施壓拜登！狂湧華沙辦「挺烏集會」　急籲設立禁飛區

沙烏地儲油廠慘遭葉門叛軍攻擊！發射導彈油價暴漲　沙國震怒警告

拜登訪波蘭邊境「距烏僅80km」　先和美軍第82空降師會面

超閃！剛吵完架老公還在氣　見妻帶愛心便當秒展笑顏❤

連千毅被爆「3台超跑都租的」怒了　PO截圖公開收入：不得不佩服我

李李仁舞蹈實力公開！陶晶瑩：為什麼懷疑？　她終於見到劉品言…道歉「我老公對不起妳

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

貨車變碰碰車！天兵駕駛狂出包　連撞7次才停好...貨物已掉一半

童仲彥晚5個半小時報到！　自曝因出門「忘記帶證件」

Monkey淡出N年「棒棒堂男孩→大老闆」　現身Lollipop@F聚會！威廉虧JPM不敢來XD

吃迴轉壽司只花120元就超飽　男大生「狂吃2物」網：是狠人

外送員等紅燈「當街暴打同行」　警方依傷害、毀損兩罪法辦！

肖戰「床咚凝視楊紫」：妳怎樣都可愛♥　見她受委屈..霸氣嗆「對我女友客氣些」

俄軍已被滲透！　烏克蘭軍情首長曝「敵方戰術很老套」

烏克蘭公布影片　俄羅斯核能員工痛批：同胞開戰殺害婦孺

習近平與尹錫悅通話25分鐘！　專家：對中政策將出現「巨大轉變」

普丁恐遭暗殺！推測兇手「全是女性」　可能繼任者身分曝光

騎士「翹孤輪」載妹仔耍帥！下秒失控衝撞　他噴飛慘死瞬間曝

死亡自由落體！14歲少年遭「高空甩出」遊樂設施　遊客目睹他慘死

Tiffany ＆ Co.宣布：拒買俄羅斯新開採鑽石！　料有更多大牌跟進

逾千難民施壓拜登！狂湧華沙辦「挺烏集會」　急籲設立禁飛區

沙烏地儲油廠慘遭葉門叛軍攻擊！發射導彈油價暴漲　沙國震怒警告

拜登訪波蘭邊境「距烏僅80km」　先和美軍第82空降師會面

又見球棒隊！閃燈提醒被誤會挑釁　三煞攔下打人砸車　

基隆+5！4人與銀河小吃店有關「病毒量高」　昨確診警也列案

新北+11！又增1條不明傳播鏈　三重業務陪病採檢確診「病毒量高」

LIVE／新北＋11！樹林科技廠群聚擴大　侯友宜親上火線說明

OMEGA聯名錶7900元　阿嬤也來搶！才過半天「蝦皮暴利轉售曝光」

蘋果防挖角！祭出最高20萬美元獎金　吸引人才留任

遭母逼嫁哥哥又被賣掉！17歲墮胎「子宮爛掉」　女星見狀爆哭

增82例境外移入「35例落地篩陽」　越南入境10例最多

快訊／今日本土暴增21例　另增82境外移入

買套房怕變「住套房」！大直投資客釀出走潮　平盤脫手也甘願

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

國際熱門新聞

無人機「鷹眼」發威　俄戰車遭精準炸毀

俄兵目睹死傷崩潰「開坦克輾過」指揮官

有錢真狂！阿聯酋長收藏「全球最巨大」悍馬

找到俄傭兵暗殺證據　烏克蘭將告國際法院

快訊／烏俄戰爭結束時間點曝光

澤倫斯基「在普丁頭上比YA照」瘋傳　真相曝光

普丁痛失愛將！「平民殺手」俄指揮官陣亡

耶魯大學列43企業不理會撤出俄國呼聲 台灣有3家

12歲童刷TikTok跟做「火挑戰」　全身35%灼傷送醫動手術50次

沙國儲油廠遭葉門叛軍攻擊！油價上漲

芬蘭暫停對俄鐵路服務　通歐盟最後一條路沒了

CNN：普丁正在輸掉烏克蘭戰爭！

李根大尉爆躲波蘭「忙拍戰爭片」團隊氣炸了

死亡自由落體！14歲少年遭「高空甩出」慘死

更多熱門

相關新聞

普丁被暗殺風險升高！專家：可能兇手竟是她

普丁被暗殺風險升高！專家：可能兇手竟是她

此前有知情人士透露，俄羅斯總統普丁一直很害怕被政敵暗殺，因此在吃飯前會先派人為他試毒，甚至還在2月大動作更換了身邊逾千名工作人員。不過最近有專家表示，克里姆林宮內罷免普丁的聲浪愈發高漲，讓普丁被暗殺的風險也隨之升高，而可能「除掉他」的人甚至還包括了他的親生女兒。

Tiffany宣布拒買俄羅斯新開採鑽石

Tiffany宣布拒買俄羅斯新開採鑽石

逾千難民辦挺烏集會　施壓拜登設禁飛區

逾千難民辦挺烏集會　施壓拜登設禁飛區

拜登訪波蘭邊境「距烏僅80km」

拜登訪波蘭邊境「距烏僅80km」

美呼籲中俄喊話北韓　俄副大使反嗆

美呼籲中俄喊話北韓　俄副大使反嗆

關鍵字：

烏俄戰爭烏克蘭俄羅斯軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

星巴克買一送一　身分證對中即享

斷開福原愛「江宏傑宣布人生喜訊」！時間點就在下月

台灣最年輕死囚　罕見槍決照曝光

蕭敬騰領軍獅子LION　團長竟「無預警宣告退團」

ELLA爆料：田馥甄小姐在談戀愛！

打龜號車手「24歲高顏值女兒」正面曝！IG被起底

妻轉性沉迷拍床上片！他驚見1女12男秘密檔案超綠

西門町日曬房「針孔偷拍」10女裸養肌　色員工下場出爐

汪愛塞水溝睡覺！他製墊下巴神器

男友狂聞她胸部讚：有奶香味！專家「8個字解答了」

快訊／樹林科技廠群聚擴大！　侯友宜證實：今天再增10例確診

恐龍家長嗆美女老師「我林右昌阿伯」　還要校長處理她

透天完工1年！她見建商、房仲都銷售：找誰買？

台灣最強連鎖拉麵　老饕曝心中最愛

20歲男在家自切包皮！下秒急捧命根就醫

更多

最夯影音

更多
超閃！剛吵完架老公還在氣　見妻帶愛心便當秒展笑顏❤

超閃！剛吵完架老公還在氣　見妻帶愛心便當秒展笑顏❤
連千毅被爆「3台超跑都租的」怒了　PO截圖公開收入：不得不佩服我

連千毅被爆「3台超跑都租的」怒了　PO截圖公開收入：不得不佩服我

李李仁舞蹈實力公開！陶晶瑩：為什麼懷疑？　她終於見到劉品言…道歉「我老公對不起妳

李李仁舞蹈實力公開！陶晶瑩：為什麼懷疑？　她終於見到劉品言…道歉「我老公對不起妳

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

貨車變碰碰車！天兵駕駛狂出包　連撞7次才停好...貨物已掉一半

貨車變碰碰車！天兵駕駛狂出包　連撞7次才停好...貨物已掉一半

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面