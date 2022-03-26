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俄軍已被滲透！　烏克蘭軍情首長曝「敵方戰術很老套」

▲烏軍情報局長布達諾夫表示，俄羅斯軍隊被許多線人滲透，只能使出中世紀的「老套戰術」。（圖／取自gur.mil.gov.ua）

記者張寧倢／綜合報導

烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）向美媒表示，俄軍指揮部多次誤判，還被烏克蘭線人滲透，烏軍已經證明了，俄羅斯的世界第二大軍力只是中世紀戰力的集結，使用的是「老套過氣」的戰術。

36歲的布達諾夫是烏克蘭新世代的國防官員之一，他是在蘇聯解體後的時代中成長的，如今擔任軍情首長的他致力於和美國、土耳齊的情報機構建立聯繫，讓烏克蘭情報單位更加橫向一體化。布達諾夫在美國《國家》周刊（The Nation）專訪中提到，俄軍指揮部多次誤判，而烏軍正巧利用了這些誤判做出反擊。

▲▼烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）2020年8月5日被總統正式任命。（圖／取自gur.mil.gov.ua）

▲布達諾夫2020年8月5日被總統澤倫斯基正式任命。（圖／取自gur.mil.gov.ua）

他表示，烏克蘭軍隊已經證明，俄羅斯作為世界第二大軍力只是個巨大的神話，「它只是匯集了中世紀的兵力，老套的作戰方式而已。」然而，烏軍發揮最關鍵作用的是情報蒐集能力，許多線人已經滲透俄軍、車臣士兵，甚至在政治圈與領導層中也有烏克蘭線人。

布達諾夫說，自戰爭開打以來，他的軍情部門已經追蹤大約2.5萬名車臣人，一旦車臣部隊開始準備行動，就會被烏方掌握。但他也表示，烏克蘭動員「非常多人」在俄羅斯戰線後方打游擊戰，烏克蘭的戰士、軍人甚至獵人即將開始在叢林間用步槍擊殺俄軍，隨著春季到來，當地森林將恢復成一片綠意，「真正的地獄將為入侵者敞開。」

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