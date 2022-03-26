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習近平與尹錫悅通話25分鐘！　專家：對中政策將出現「巨大轉變」

▲▼習近平25日下午將與尹錫悅通電話。（圖／達志影像／美聯社）

▲習近平25日下午與尹錫悅通電話，顯示出重視中韓關係發展。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

中國國家主席習近平昨（25）日下午首度「破例」，與尚未就任的南韓總統當選人尹錫悅通話25分鐘，兩人談及如何強化發展中韓戰略夥伴關係、如何在韓半島（朝鮮半島）議題上扮演各自角色。中國專家分析，尹錫悅的對中政策已出現改變，認為將延續文在寅政府的基調。

根據《韓聯社》、《環球時報》，隨著習近平「破例」與尹錫悅展開25分鐘的通話，而南韓主流媒體也對此次通話相當關注。遼寧社會科學院朝韓研究中心首席專家呂超表示，習、尹通話顯示彼此對中韓關係發展上的高度重視，更突顯出南韓在對中國上同樣有著重視兩國戰略夥伴關係的高度期待。

儘管先前尹錫悅在薩德系統（THAAD，終端高空防禦飛彈系統）佈署、韓服事件等議題上對中國展現出強硬態度，且尹錫悅選前曾承諾將推動南韓加入美、日、印、澳「四方安全對話」（QUAD）；但呂超表示，尹錫悅自從3月11日會見中國駐韓大使邢海明後，其對中政策產生明顯變化。

呂超指出，「中韓長年保持兩國元首的直接溝通，這是在解決雙邊關係問題上最有效、最直接的方式。在這方面，尹錫悅會延續文在寅的做法。」

呂超分析，「此次中韓領導人通話主要集中幾個方面：一是尹錫悅與邢海明溝通，在當選後再次完整表示對中政策基調；二是雙方強調重視中韓建交30周年，這是文在寅政府對中外交政策的另種延續。」

呂超也認為，尹錫悅5月就任總統後將優先面臨穩定經濟、控制新冠疫情等問題，「儘管歷屆南韓領導人都會非常重視和美國之間的關係，但任何南韓領導人決不會把破壞韓中關係作為執政目標，因為這牽扯到南韓經濟社會各層面的穩定。」

中國社會科學院亞太與全球戰略研究員、中國周邊戰略研究室主任王俊生則認為，目前全球情勢、周邊地區形勢都變得更加複雜，「雖然尹錫悅依附美國的可能性更大，但若犧牲與其他國家的關係，只為了將韓美同盟作為外交政策的主軸，則將會對韓中關係造成負面影響。」

上海社會科學院國際問題研究所副所長李開盛表示，雖然尹錫悅的對北韓（朝鮮）政策尚未成形，但目前韓半島緊張局勢升溫，「此次尹錫悅與習近平主席的通話，對穩定半島局勢、區域安定上有著重要意義。特別是，尹錫悅就任以後恐怕將對北韓展現出強硬態度；一旦半島局勢升溫，中韓關係恐將面臨挑戰。」

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