美呼籲中、俄喊話北韓勿挑釁　俄反嗆美方「過度制裁」惹禍

▲北韓領導人金正恩到場督導飛彈試射，一身黑的造型營造俐落風格。（圖／朝中社）

記者張寧倢／綜合外電報導

北韓24日試射火星-17「新型」洲際彈道飛彈（ICBM），最高領導人金正恩還穿著黑皮衣、墨鏡親臨現場督導。對此，美國政府譴責北韓違反協議，也呼籲中、俄應該發出強烈訊息，敦促北韓不要進行挑釁。俄羅斯方面則表示，朝鮮半島現今的局勢，是因為對北韓過度制裁所導致的。

▲北韓24日試射火星-17洲際彈道導彈（ICBM）。（圖／朝中社）

根據路透報導，聯合國安理會2017年來首次召開會議討論北韓試射洲際飛彈及核不擴散問題。美國國務院發言人波特（Jalina Porter）25日於會後的例行記者會上表示，「中國和俄羅斯應該向（北韓）發出強烈訊息，敦促其不要再進行挑釁。」

波特提到，北韓這次試射是明目張膽地（brazen）違反安理會決議，「我們敦促所有國家追究北韓對此類侵犯行為的責任，也呼籲北韓重返談判桌，進行認真的談判。」但她表示，自己無法就中、俄在安理會可能採取的立場發表評論。

▲美國政府呼籲中國與俄羅斯對北韓示警。圖為俄羅斯總統普丁與中國國家主席習近平。（圖／路透）

俄國官媒「俄塔社」（TASS）報導，俄駐聯合國副大使葉夫斯蒂涅耶娃（Anna Yevstigneyeva）在安理會上表示，現今朝鮮半島局勢從許多方面而言，都是因為對北韓實施的大量制裁所致，「不幸的是，安理會迄今只是加重制裁，忽略了來自北韓的正面訊息，因此目前看到的事態發展，是在座的部分同事目光短淺的結果。」

▲南韓《韓聯社》評論，這次俄羅斯入侵烏克蘭的舉動，讓北韓決心致力於發展核武。（圖／路透）

葉夫斯蒂涅耶娃稱，多年來對北韓的制裁並沒有保障該地區的安全，如果制裁持續增加，那北韓在導彈與核問題上不太可能會做出任何讓步，「我想提醒我們的美國同事，談判是雙向的。等待平壤無條件解除武裝是沒有道理的，因為平壤獲得的回報是加重制裁的威脅和未經證實的承諾。」

不過，葉夫斯蒂涅耶娃也表示，俄羅斯反對任何對朝鮮半島與東北亞國家安全構成威脅的軍事活動。

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