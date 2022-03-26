有錢就是狂！阿聯酋長收藏「全球最巨大」悍馬　樓高2層有獨立衛浴

▲阿聯酋阿布達比「彩虹酋長」哈瑪德擁有巨型悍馬Hummer H1（圖／翻攝自Instagram，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

有錢就是霸氣、就是狂！阿拉伯聯合大公國（阿聯酋）阿布達比一名暱稱為「彩虹謝赫」（Rainbow Sheik，謝赫為酋長之意）的王室成員哈瑪德（Sheikh Hamad bin Hamdan Al Nahyan），其向來以收藏巨大尺寸車輛聞名，甚至還有一座金字塔博物館用來收藏。近來，他在社群媒體公開一輛SUV悍馬（Hummer）H1，不僅有2層樓高，甚至還有單獨的衛浴設備。

根據印媒《ZeeNews》報導，哈瑪德除了是阿聯酋阿布達比統治家族成員，還是位超級有錢的億萬富翁，從早年起就以蒐集全球最巨大、最古怪的汽車聞名，他對彩虹顏色的著迷為他贏得「彩虹謝赫」的綽號，其收藏的許多汽車都帶有彩虹色，包括梅賽德斯•奔馳R107 SL，他曾斥資建造運河，拼出自己的名字，刻在阿布達比海岸附近一座小島。

哈瑪德最近一項值得驕傲的珍藏曝光，該輛悍馬SUV Hummer H1在前往阿聯酋Al Madam越野歷史博物館被意外捕捉，該輛SUV高6.6公尺、寬6公尺、長14公尺，是原尺寸車輛的足足3倍之大，因此又被哈瑪德取名為H1x3，不過該輛全球最大的悍馬車可不是充當展示功能的模型，而是貨真價實、可以實際操縱駕駛的車輛。

由於車輛是原尺寸的足足3倍之大，因此其實每一個巨大輪胎皆由1台柴油發動機提供動力，總共設有4台柴油發動機，由於其尺寸實在是碩大無比，因此當每一輛正常尺寸的車遇上它，馬上一秒化身「樂高」，好似縮小版的小人國，儘管H1x3還未獲得金氏世界紀錄認證，不過它確實是目前地表上最巨大的悍馬車。

據悉，目前H1x3的內部裝修尚未完工，不過其巨大尺寸為該車輛內部提供足夠空間，預計設有2個獨立樓層、廚房、臥室、浴室等。另外，哈瑪德還是全球擁有最多輛4x4越野車的金氏世界紀錄保持者。

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