俄傭兵「暗殺澤倫斯基」證據找到了　烏克蘭準備告上國際法院

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）據傳面臨暗殺威脅。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

烏克蘭國防部高官向CNN透露，國際傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）涉嫌暗殺烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）與總理史米哈爾（Denys Shmyhal），當局情報單位和特種部隊證實了這一陰謀，預計將文件和證據提交國際法院。

俄羅斯的神秘傭兵組織「瓦格納集團」在全球多國都有據點，2月底烏克蘭開戰後，瓦格納集團被爆料派遣大批武裝人士協助俄方。根據CNN報導，烏克蘭國防部長顧問盧布科夫斯基（Markian Lubkivskyi）表示，情報部門和負責保護總統的特種部隊證實，瓦格納集團試圖暗殺烏克蘭總統澤倫斯基與總理。

盧布科夫斯基表示，瓦格納派遣幾名傭兵進入烏克蘭，目標就是總統與總理，「但（暗殺）沒有成功」。他補充，所有相關文件與必要證據將提交至國際法院，目前不能透露更多訊息。CNN記者無法獨立驗證這項說法。

報導稱，瓦格納集團在2014年俄羅斯入侵烏東期間首次嶄露頭角，此後更在敘利亞、非洲多國等拓展據點，美國官員與人權機構認為這個私人軍事公司持續侵犯人權。據悉，瓦格納傭兵集團是由普丁親密盟友、人稱「普丁御廚」的寡頭普里戈辛（Yevgeny Prigozhin）出資經營，但普里戈辛和克里姆林宮都否認與瓦格納有關聯。

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