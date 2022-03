俄指揮官被自己人「開坦克輾過」　俄兵目睹一半同袍戰死崩潰造反

▲俄指揮官梅德維捷夫傳遭自家士兵開坦克輾過下肢。(圖/翻攝推特「@Euan_MacDonald」)

記者張寧倢/綜合外電報導

網路社交媒體上日前曝光一段影片,俄軍上校指揮官梅德維捷夫(Yuri Medvedev)被用擔架扛進野戰醫院的悽慘畫面。烏克蘭記者齊巴留克(Roman Tsymbaliuk)爆料,他受傷的原因竟是自家大兵不堪半數戰友已陣亡,心理崩潰,開坦克直接輾過他的下肢。如今,西方情報單位也證實此說法,且驚傳他已傷重身亡。

Ukrainian journalist Roman Tsymbaliuk: A Russian soldier ran over his commanding officer, Colonel Yuri Medvedev, with his tank “to protest the huge number of losses they have suffered”. Putin’s in deep sh*t if his soldiers are turning on their commanders. pic.twitter.com/noGHVx0rPz