普丁指責「俄文化像J·K·羅琳」被西方取消　本人回應嗆爆

▲普丁在與文化獎項得主的視訊會議上,感嘆俄羅斯文化像 J·K·羅琳一樣被取消。(圖/路透)



記者林彥臣/綜合報導

俄羅斯總統普丁指責,西方國家試圖「取消」俄羅斯文化,包括柴可夫斯基(Pyotr Tchaikovsky)、蕭斯塔科維契(Dmitry Shostakovich)、拉赫曼尼諾夫(Sergei Rachmaninov)等偉大的作曲家作品,這的處境就像是哈利波特作者 J·K·羅琳(J.K. Rowling)在跨性別議題引發爭議,被取消關注一樣。

根據《路透社》報導,普丁與文化獎項得主的視訊會議上表示,「今天他們正試圖抹去我們整個千年文化、我們的人民,一切與俄羅斯有關的事物,逐漸受到歧視,這在許多國家逐漸顯現」。

普丁還提到,納粹德國在1930年代,就試圖以焚書的方式,來達到大規模「取消文化」的目的,「這在我們國家是不可想像的,我們的祖國是密不可分的,與俄羅斯密不可分,沒有任何種族不能容忍彼此的存在,幾個世紀以來,數十個民族的代表一直生活在一起」。

Critiques of Western cancel culture are possibly not best made by those currently slaughtering civilians for the crime of resistance, or who jail and poison their critics. #IStandWithUkraine https://t.co/aNItgc5aiW