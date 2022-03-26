普丁指責「俄文化像J·K·羅琳」被西方取消　本人回應嗆爆

▲普丁在與文化獎項得主的視訊會議上，感嘆俄羅斯文化像 J·K·羅琳一樣被取消。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯總統普丁指責，西方國家試圖「取消」俄羅斯文化，包括柴可夫斯基（Pyotr Tchaikovsky）、蕭斯塔科維契（Dmitry Shostakovich）、拉赫曼尼諾夫(Sergei Rachmaninov)等偉大的作曲家作品，這的處境就像是哈利波特作者 J·K·羅琳（J.K. Rowling）在跨性別議題引發爭議，被取消關注一樣。

根據《路透社》報導，普丁與文化獎項得主的視訊會議上表示，「今天他們正試圖抹去我們整個千年文化、我們的人民，一切與俄羅斯有關的事物，逐漸受到歧視，這在許多國家逐漸顯現」。

普丁還提到，納粹德國在1930年代，就試圖以焚書的方式，來達到大規模「取消文化」的目的，「這在我們國家是不可想像的，我們的祖國是密不可分的，與俄羅斯密不可分，沒有任何種族不能容忍彼此的存在，幾個世紀以來，數十個民族的代表一直生活在一起」。

Critiques of Western cancel culture are possibly not best made by those currently slaughtering civilians for the crime of resistance, or who jail and poison their critics. #IStandWithUkraine https://t.co/aNItgc5aiW — J.K. Rowling (@jk_rowling) March 25, 2022

當 J·K·羅琳知道自己被普丁拿來比喻之後，在推特上表示，對西方取消文化（Cancel culture）的批評，最好不要由那些屠殺平民，或是監禁批評者的人來做。

J·K·羅琳在7日就表示，將會為流離失所的烏克蘭兒童，捐出100萬英鎊（約新台幣3780萬）。

取消文化（Cancel culture）是一種社群抵制行為，為網路時代的一種放逐形式，目的在於意圖用檢舉某人或某節目的內容不符合自己認同的政治正確，發動輿論討伐將其驅逐出其所屬的社交圈或專業領域交流之線上活動、社群媒體或是現實中的活動，使之失去原有社會關係平台的公開支持（即「平台驅逐」）而無法繼續存在，最終「被取消」（cancelled）。

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