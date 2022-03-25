立委狂催澤倫斯基「立法院演說」　日媒支局長：害台變麻煩製造者

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在日本國會發表演說後，立法院也在討論是否邀請他對台灣演說。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）接連向世界各國國會舉行演說，因地制宜的演說內容，總讓聽講者深受感動，引發強烈回響，因此邀請澤倫斯基演說，也在台灣立法院引發話題。對此日本媒體《產經新聞》台北支局長矢板明夫分析，這種提議會害台灣變成麻煩製造者。

矢板明夫舉日本演說為例，澤倫斯基3月23日在日本國會的演講並非日方邀請，而是烏克蘭政府透過在東京的大使館3月15日向日方提出的要求。

矢板明夫分析，日本是世界第三的經濟大國，又是美國在亞洲最堅定的盟友，在領土問題上和俄羅斯還有過節，所以烏克蘭非常需要日本的全力支持。

▲國民黨立委賴士葆在質詢是，就問到澤倫斯基向台灣演說的問題。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

矢板明夫認為，演講的第二天，日本政府就透過烏克蘭大使館發表了高達1500億日圓支援計劃，這個計劃是美國、日本、烏克蘭政府早就在水面下商量好的事情，澤倫斯基的演講，是在發表前給日本政府一個面子，同時也向日本國民說一聲感謝。

矢板明夫進一步分析，台灣所處的環境和日本截然不同，國際地位非常敏感，雖然現在烏克蘭已經在戰場上掌握了主動權，但是戰局仍然有一個很大的變數，那就是，中國會不會在軍事上和經濟上支援俄羅斯？美國的拜登總統前幾天和習近平主席視訊，就是為了阻止此事，烏克蘭現在也絕不想得罪中國。

矢板明夫認為，如果澤倫斯基在台灣的立法院演講的話，一定會刺激北京，中國甚至可能以「烏克蘭支持台獨」為理由堂而皇之地支援俄羅斯，那樣的話，台灣就不小心成了國際社會的麻煩製造者。

矢板明夫說，如果台灣正式發出演講邀請而被澤倫斯基拒絕的話，那就代表外交上的重大挫折，丟了面子，對台灣來說也不是什麼好事。

矢板明夫強調，台灣在這件事上沒有必要刷存在感，默默支持並做一些力所能及的事，國際社會也一定能夠看得到。