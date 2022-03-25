才剛退「和平協議談判」！俄宣布在北方領土舉行3000人軍演

▲俄軍在攻打烏克蘭之際，竟在南千島群島舉行規模3000人的軍事演習。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

俄羅斯國防部宣布，目前正在北方領土（台稱南千島群島）展開規模3000人的軍事演習，而這也是俄方21日宣布退出與日本的和平協議談判後的首次軍演。

根據《日本新聞網》報導，俄羅斯國防部表示，以「擊退敵軍的登陸作戰」為目的，目前俄軍在包含北方領土在內的地區舉辦規模3000人的軍事演習，同時投入反戰車飛彈系統等數百輛的軍事裝備。

俄國外交部21日宣布，為了反制日本政府因俄軍入侵烏克蘭而對俄羅斯祭出制裁，因此決定中斷和平協議的磋商。俄軍在退出磋商後隨即進行軍事演習，此舉也被視為是想要展現自己能夠實際支配北方領土的意圖，同時藉此牽制日本。

儘管俄羅斯企圖以此威脅日方，但日本首相岸田文雄24日仍在G7會議後宣布將增加1億美元（約新台幣28.6億元）的預算支援烏克蘭，同時也會持續商討提高對於俄國的制裁強度。

該和平條約協議涉及北方領土議題，而北方領土議題泛指「千島群島」的領土問題，千島群島因為位於俄羅斯勘察加半島西南部，與日本北海道中間的一組火山群島，目前行政規劃隸屬於俄羅斯薩哈林控制，日本宣稱對包括擇捉島（伊圖魯普島）、國後島（庫納希爾島）、色丹島（希科坦島）和齒舞群島（哈伯邁群島）在內的南千島群島擁有主權，國際上稱為「北方四島之爭」。

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