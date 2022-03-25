習近平「破例」通話尹錫悅25分鐘！　承諾儘速推動中韓領導人峰會

▲習近平25日下午與尹錫悅通電話。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

中國國家主席習近平首度「破例」，於今（25）日韓國時間下午5時30分（台灣時間下午4時30分）至5時55分，與南韓總統當選人尹錫悅通電話25分鐘，除了祝賀尹錫悅當選下屆總統，雙方還討論了北韓（朝鮮）試射洲際彈道飛彈，以及韓中兩國領導人峰會等事宜。

根據韓媒《韓聯社》、《中央日報》，適逢今年為韓中兩國建交30周年，加上近來韓半島（朝鮮）周邊局勢緊張，尹錫悅向習近平提出，盼望韓中兩國在穩定韓半島局勢、推動北韓實現完全無核化上展開密切合作；而習近平也向尹錫悅表示，應促進中韓兩國關係穩定、長期發展。

南韓總統當選人發言人金恩慧於稍早在書面報告中透露尹、習兩人的通話內容，其實習近平在南韓總統大選結果出爐後，曾於3月11日透過駐韓大使邢海明向尹錫悅傳達賀電，而尹錫悅也對此傳達感謝之意，祝賀中國兩會成功舉行。

適逢韓中建交30周年，尹錫悅、習近平在重新發展韓中關係上具有高度共識。

尹錫悅在通話中表示，盼能與習近平主席共同合作，以相互尊重、合作的精神為基礎發展韓中兩國關係；習近平則表示，中韓兩國是「無法搬家」的近鄰，盼能與尹錫悅合作促進中韓兩國關係既穩定且長期的發展，互惠中韓兩國人民。

尹錫悅、習近平在通話中表示，未來將活絡韓中兩國政府高層的戰略性溝通，管理、協調韓中關係之間的問題，同時擴大在供應鏈、公共衛生保健、氣候變遷、環境（霧霾等空氣汙染）、文化等議題上的實質合作。

雙方也一致認同，縮短韓中兩國人民在「心靈」層面上的距離，是發展理國關係的重要基礎，雙方在此將共同努力合作。

另外，尹錫悅將於5月10日就職總統，雙方就日後推動儘速達成中韓兩國領導人會談上展現共識，盼能就此議題進行密切溝通。

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