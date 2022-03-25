馬力波劇院遭俄軍轟炸　官員：至少300人死亡

▲馬力波劇院外頭噴「有小孩」字樣，俄軍仍轟炸。（圖／翻攝Maxar／TELEGRAM）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭南部大城馬力波逾千名市民16日躲進一間大劇院躲避戰火，儘管在劇院外地板上塗上「小孩」字樣，但卻遭俄軍轟炸，建築物受損嚴重。當地官員25日表示，至少有300人在這起事件中喪生。

衛報報導，外傳當時有約1300人在劇院建築物內部避難，但只有150名倖存者在襲擊事件發生後，從廢墟中逃出。有消息指，大多數人當時都躲在舞台下方躲避炮擊，但遇襲後墜落的瓦礫堆擋住逃生出路。

馬力波市議會發言人25日上午透過聲明表示，「不幸的是，我們今天一早要從壞消息開始，依據目擊者提供的訊息，馬力波大劇院大約有300人死於俄羅斯軍機轟炸」。

聲明指出，「直到最後，我都不願相信這個噩耗，直到最後，我仍想相信所有人都能成功逃脫，但事發當下在建築物內部的人說，情況並非如此」，這間劇院一直以來都是這座城市的標誌，是大家約會、見面經常提及的地方，但如今已經沒有劇院。

另據BBC報導，馬力波劇院真實死傷數字先前並未公布，因當地仍處於俄軍炮轟之中，使得當地狀況難以查證。不過現在烏克蘭官員表示，這場襲擊事件可能已經造成300人死亡。烏克蘭官員先前指責俄羅斯發動襲擊，而俄羅斯則是否認攻擊劇院。

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