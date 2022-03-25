李根大尉爆躲波蘭「忙拍戰爭片」　團隊氣炸了！狂列6點喊告

▲南韓78萬網紅李根大尉赴烏克蘭作戰，遭傳全是假，幕後團隊發文澄清。（圖／翻攝自IG）

記者張寧倢／編譯

南韓網紅李根大尉（이근대위）出身海軍特戰團（UDT），赴烏克蘭作戰抗俄，卻被爆出根本沒到烏克蘭戰鬥，只留在波蘭拍片假裝有上戰場，還被當地韓國留學生在飯店目擊。然而，李根大尉團隊如今出面澄清「6大傳聞」絕非事實，還聲稱要對散布假消息者提告。

李根大尉以ROKSEAL在YouTube開設頻道，訂閱人數接近79萬。團隊24日針對「李根未上戰場」等6大傳聞發文澄清，包含李根在交戰中陣亡、隨著基地遭轟炸而死亡、試圖逃回波蘭、在波蘭飯店拍假影片、待在烏克蘭西部城市的飯店，以及未參加預備軍訓練（教召）遭到罰款等傳聞皆「絕非事實」。

▲YouTuber「李根大尉」曾被網路社群瘋傳已戰死烏克蘭。（圖／翻攝自IG）

ROKSEAL團隊在文中警告，惡意捏造、誹謗李根大尉名譽、散布虛假等全數罪行，目前正由ROKSEAL進行法律上的討論，請大眾謹慎面對所有未經證實的「假新聞」，因為這是攸關人命的事。

另外，ROKSEAL團隊也稱，由於作戰任務必須保密，李根大尉目前的位置除了相關人士以外，任何人都無法掌握，基本上算是完全斷聯，待任務結束後才會向大眾公布消息。

▼李根大尉幕後團隊在頻道社群發文。（圖／翻攝自YouTube／ROKSEAL）

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