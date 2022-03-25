減少對俄羅斯能源過度依賴！歐盟與美國簽約　進口液化天然氣

▲俄烏戰爭爆發後，歐盟、英、美天然氣價格飆漲，天然氣供不應求，圖為德國盧布明的北溪２號天然氣管線接收站。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

俄烏開戰後，全球天然氣、石油價格大漲，這也讓過去高度仰賴從俄羅斯透過管線進口天然氣的歐洲開始思考能源政策。在美國總統拜登抵達歐洲後，美國與歐盟宣布一項關於液化天然氣的重大協議，美國至今年年底前須向歐盟供應150億立方米的液化天然氣。

根據《BBC》報導，拜登計畫前往比利時布魯塞爾進行為期3天的國是訪問，於當地時間25日，他與歐盟促成這項協議，美國於今年年底前提供歐盟150億立方米的液化天然氣，減少歐洲對於俄羅斯天然氣的過度依賴。

同時，拜登與歐洲聯盟委員會（European Commission）、歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von de Leyen）討論了俄羅斯入侵烏克蘭的問題，並向烏克蘭政府提供了新的支持。

報導指出，過去俄羅斯一向是歐洲能源的主要供應國，在莫斯科當局推動入侵烏克蘭的戰爭後，能源價格便創下歷史新高；不過其實，早在歐洲經濟從新冠疫情中復甦後，在戰事爆發前能源價格便已悄悄上漲。

隨著俄軍入侵烏克蘭，促使歐盟承諾今年從俄羅斯進口的天然氣使用量將削減3分之2，其替代方案是從其他國家增加天然氣進口，同時推動發展再生能源。

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