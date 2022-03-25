老翁猛吞超強春藥！「彈出電鑽」激戰賣淫女　10分鐘後慘暴斃床上

▲印尼74歲老翁在服用春藥後，竟意外猝死在賣淫女的床上。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者葉睿涵／編譯

印尼74歲老翁23日在服用超強春藥後，來到東爪哇的一個妓院買春。不料，老翁因藥效太猛，竟在和48歲的賣淫女共度春宵後，直接暴斃在了賣淫女的床上，嚇得賣淫女立刻報警求助，而警方目前也正就此案展開調查。

據Tribun News報導，賣淫女在接受警方調查時表示，這位化名為SP的老翁23日來到妓院後，在現場服下了一顆春藥，賣淫女感覺老翁在服用春藥後，整個人瞬間變得精力十分旺盛，還猴急地脫下了褲子。

未等賣淫女將衣服脫下，老翁就迫不及待地將她推倒在床上，還粗暴地將賣淫女的內衣撕爛。賣淫女當時嬌嗔道，「這件內衣是我新買的啊」，而老翁則不耐煩地回應，「我結束之後再給你買一件」，沒想到這句話竟成了老翁的遺言。

賣淫女形容，老翁在床上的表現勇猛如「電鑽」，2人在床上持續激戰了10分鐘後，老翁竟在她的嬌喊聲中突然停下動作。她以為老翁已經結束，於是便趕快去洗澡，「我從浴室出來後，看見老翁一動不動地仰面躺在床上，我探了一下才發現他居然已經沒了鼻息，嚇得我趕快跑下樓去請老闆幫我報警」。

警方接獲投報趕來後，在現場找到了老翁攜帶的超強春藥與現金，不過他們未在老翁身上發現有虐待或受傷的跡象，便將遺體交還給老翁的家屬，而超強春藥等物件則被列為證物，並對此案展開進一步調查。