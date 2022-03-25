俄羅斯動手！抓包自家人企圖「賣機密給烏克蘭」　叛國罪拘留

▲ 俄國表示，已按照「叛國罪」對這名涉案男子予以刑事立案。圖為俄羅斯聯邦安全局成員。（示意圖／達志影像／newscom）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯聯邦安全局（FSB）25日表示，位在中俄邊界處的哈巴羅夫斯克（Khabarovsk）一名當地男子，在國家發動烏克蘭特別軍事行動期間，因企圖出售機密數據給烏克蘭政府遭到拘留，已按照「叛國罪」對這名涉案男子予以刑事立案。

俄羅斯衛星通訊社引述聲明指出，這名住在哈巴羅夫斯克的男子接觸取得機密訊息後，透過網路匿名聯繫烏克蘭情報部門，提供可能被用來損害俄羅斯安全的訊息，包括從事破壞行動，以換取金錢。

此前，俄羅斯安全會議副主席梅德韋傑夫表示，在展開烏克蘭特別軍事行動的狀況下，不能在俄羅斯奉行反國家路線、在國外批評國家，「你可以對政府某些決定不滿，批評政府是正常的，這是民主的一部分，但在如此困難的情況下，不能奉行反國家路線，因為這是背叛。」

梅德韋傑夫說，俄羅斯多達四分之三的公民支持國家的烏克蘭特別軍事行動。

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