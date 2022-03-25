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匿名者成功駭進俄國央行！48小時內公布「3.5萬份機密文件」

▲▼匿名者攻陷俄央行 3.5萬份秘密文件將曝光。（圖／推特／匿名者）

▲匿名者宣稱成功駭進俄羅斯央行，並取得上萬份「機密文件」。（圖／推特／匿名者）

記者王佩翊／綜合報導

國際駭客組織「匿名者（Anonymous）」在推特宣布已成功駭入俄羅斯央行的網路系統，並取得大量機密文件，預計未來48小時內會公開3.5萬份秘密文件。匿名者還特別強調，俄羅斯央行有所謂的「秘密協議」，也就是說要公開其不為人知的機密。

根據英媒《獨立報》報導，自稱是匿名者組織的推特帳號Anonymous TV（@YourAnonTV）24日寫道，「匿名者成功入侵俄羅斯中央銀行。有超過3.5萬份涉及秘密協議的文件會在48小時內公開。」事實上，自從俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，匿名者便不斷喊話要求俄羅斯暫停進攻行為，然而卻遭到無視，於是他們正式向俄國「宣戰」，稱將發起網路戰爭。

匿名者隨後數度成功駭進俄羅斯政府相關網站與當地媒體，2月底駭進俄羅斯國家頻道時，甚至強制播放烏克蘭歌曲與當地的戰爭畫面。其後更曾攻擊在俄國營運的雀巢公司，並公布其數千份的客戶名單，內容從電子郵件、公司名稱到個人地址，使得雀巢隨即宣布停止在俄業務。

 ▲匿名者曾駭入俄羅斯國家頻道

不過值得注意的是，此次發布訊息的是擁有38萬人追蹤的推特帳號Anonymous TV，而非有797.4萬人追蹤的Anonymous（@YourAnonNews），目前也尚未看到匿名者所宣稱的3.5萬份機密文件。

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