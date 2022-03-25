為求俄軍停火「需放棄領土」？　拜登：全看烏克蘭判斷

▲ 拜登24日出席北約峰會。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄烏戰爭滿月之際，美國總統拜登正出訪歐洲，24日在比利時布魯塞爾出席北約峰會等一系列會議，商討對俄制裁及援助烏克蘭。峰會後被問及是否認為烏克蘭需為爭取停火放棄領土，拜登指出，這全看烏克蘭判斷。

根據白宮發布的逐字稿，24日在布魯塞爾北約總部的記者會上，記者詢問拜登，「是否認為烏克蘭需要放棄任何領土，以達成停火協議」，拜登回答道，「這完全取決於烏克蘭的判斷」，強調不在烏克蘭未參與的狀況下決定烏克蘭事務。

拜登進一步說明，「我不相信他們將必須這麼做，但這是個判斷。他們有在談判，應該說是討論，而我沒有參與其中。烏克蘭有參加，這是他們要做的判斷。」

拜登此次歐洲行旨在協調西方國家對俄國侵烏的應對措施，24日宣布對俄國實施新一輪制裁，對象包括俄國國會數百名議員，也承諾接納10萬名烏克蘭難民，並與全球領導人磋商如何應對俄國可能使用的化學、生物及核子武器。他25日將前往最後一站波蘭，並赴距離烏克蘭僅約80公里的邊境城市熱舒夫（Rzeszow），與烏國難民會面，26日預計與波蘭總統杜達（Andrzej Duda）舉行雙邊會談。

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