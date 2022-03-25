　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

大賣場貨架旁性侵　噁男「強脫女顧客內衣褲」被打爆畫面曝光

大賣場貨架旁性侵　噁男「強脫女顧客內衣褲」被打爆畫面曝光。（圖／翻攝自Twitter）

▲男子色膽包天，竟然在賣場內性侵女子。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州一間大賣場竟然發生性侵案，28歲男子哈維(Bredan Harvey)在逛賣場時，突然走到一名女子身後，當場掀起對方裙子觸碰私處，後來還想要強行脫掉內衣褲性侵，結果被一群見義勇為的男顧客阻止，被眾人打爆的畫面在網路上流傳。

事件20日晚間9時30分發生在邁阿密市一間沃爾瑪(Walmart)賣場，哈維突然把一名女子壓在地上意圖性侵，受害者的尖叫聲引來其他顧客關注，一群民眾立即上前把哈維從女子身上拉開。

影片中可看到，哈維眼見事跡敗露想要逃跑，與店內顧客上演追逐戰，最後仍被多名壯漢控制住，其中幾名男子緊緊把他整個人勒住，讓他倒在地上動彈不得。

哈維因為性侵目前被警方關押中，無恥行為讓警方痛罵，「事件不是發生在隱密地點，那裡是完全敞開的，他的行為實在太無恥，讓調查人員懷疑是慣犯，可能還有更多受害者」，案件正在調查中。

►「漢方基底」！讓毛孩們吃得更健康

ET快訊
快訊／7-11開出千萬發票！還有3人獲得200萬特獎
不滿九頭身議員戴手銬腳鐐爬跪靈堂　5綠委赴法務部抗議
邱晨病逝「喚醒1悲劇」！　他殺了慣老闆一家...成台灣最年輕
蔡英文接見中信兄弟　賴清德CUE餅總：別再讓我尷尬
快訊／童仲彥遲到5.5小時　終於現身入獄
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

陌生男借廁所闖入家中　60歲阿嬤被強壓頭狠咬「那一根」反擊！

降落傘在高空破裂！　男垂死抓岩石「苦撐1小時」驚險畫面曝光

烏克蘭人開車逃市區「路上不停閃死屍」　馬力波煉獄景象曝光！

以為戰爭2周就會結束　俄兵崩潰向奶奶哭訴：這裡是地獄讓我回家

包裹在動嚇壞快遞員　竄出4m「劇毒眼鏡王蛇」咬一口30分鐘就斃命

鬼父看片被「女兒睡姿」撩到　8歲女童遭恐怖性虐抽搐2小時慘死

匿名者成功駭進俄國央行！48小時內公布「3.5萬份機密文件」

大賣場貨架旁性侵　噁男「強脫女顧客內衣褲」被打爆畫面曝光

美國防高官：俄羅斯侵烏已增加中國戰略負擔

俄東部軍區司令抵達前線！距基輔僅30km　親頒獎章給傑出士兵

林心如邀林志穎《華燈》「牛郎店上班」　他脫口「Sugar寶寶是什麼」被抓包沒看劇XD

斯亞控遭《大熱門》霸凌「撞臉當遊戲」　澄清和小A辣關係好…直喊：我就是我！

法國人猜台灣生活小物用處　奶奶們見按摩器全都想歪XD

杜汶澤鴨血盲吃隱藏攝影機　才打完85分...本尊就在後面！

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

鬼切阿婆黃燈切待轉區又轉彎　短褲妹秒反應！網讚迴避點滿

侯佩岑捲風波自嘲「我有招黑體質」　談李靚蕾離婚：希望他們能好好的

連千毅被爆「3台超跑都租的」怒了　PO截圖公開收入：不得不佩服我

強震狂晃！汪躲角落趴棉被　媽心疼：好想衝回家抱抱妳

騎士遭闖紅燈廂型車猛撞亡　大夜便當來不及吃灑落一地

匿名者成功駭進俄國央行！48小時內公布「3.5萬份機密文件」

大賣場貨架旁性侵　噁男「強脫女顧客內衣褲」被打爆畫面曝光

美國防高官：俄羅斯侵烏已增加中國戰略負擔

俄東部軍區司令抵達前線！距基輔僅30km　親頒獎章給傑出士兵

馬力波危險！美智庫：俄軍已「攻進市中心」　轟炸人道走廊釀6死

全美都在射程內！北韓火星-17可飛1.5萬km　日防長：前所未有威脅

拜登今赴波蘭邊境「距烏克蘭僅80km」　會見難民與美駐軍

科學家首次證實人體血液含「微塑膠」　恐殘留器官

金正恩專屬的歐巴魅力！神似《太陽的後裔》宋仲基　戴酷龍墨鏡登場

陌生男借廁所闖入家中　60歲阿嬤被強壓頭狠咬「那一根」反擊！

匿名者成功駭進俄國央行！48小時內公布「3.5萬份機密文件」

竹市詠生樹園區推環保葬　明年底前免費逾5百人申請

莊瑞雄拋「三個優先、四大升級」　承諾大鵬灣將成首屈一指度假勝地

香山工業區服務中心　輔導首家廠商通過營運總部投資案

拋6大發展區域政見願景　周春米：屏東需要穩健步伐的縣長

快訊／高雄三信銀行被搶！劫匪持槍穿外送制服　辣椒水攻擊保全

響應「Earth Hour地球一小時」　環保局邀台東縣民26日熄燈

新店驚傳2浪犬遭砍頭屍掛樹　動保處揭「殘忍真相」：解剖無內臟

粒粒分明「飯要冷凍」？　國宴廚曝炒飯2關鍵：常溫更好

凌濤批桃園防疫甩鍋中央　喊話鄭文燦踹共

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

國際熱門新聞

快訊／烏俄戰爭結束時間點曝光

男性口服避孕藥要來了！成功率99％

女被比特犬攻擊　雙臂肉被啃光只剩肩膀

聯合國大會壓倒性決議　援助烏克蘭

91歲嬤改嫁幸福到死　年輕尪收屍「爽拿795萬」

「讓俄羅斯回到石器時代」　揭密烏克蘭31萬人IT大軍

不爽波蘭提議派兵！俄狠嗆：2秒就能摧毀華沙

即／南韓陸海空齊射實彈反制北韓

俄軍改打「性侵戰」　烏女兵用爆乳日常反擊

俄軍登陸艦被炸爛　狂燒7分半影片曝光

23歲男街頭拍甩尾　跌倒遭車輾壓

金正恩督導飛彈試射嗆美：「勇敢發射吧！」

李根大尉根本沒參戰？被爆在波蘭忙拍片

路透：俄羅斯導彈失效率達60％

更多熱門

相關新聞

美高官：俄羅斯侵烏增加中國戰略負擔

美高官：俄羅斯侵烏增加中國戰略負擔

美國五角大廈一名高官24日表示，儘管中俄兩國一直都是長期盟友，且中國也力挺俄羅斯侵略烏克蘭一事，但俄羅斯的侵烏行動無疑已增加了中國的戰略負擔。

被男強壓頭　阿嬤狠咬那一根反擊

被男強壓頭　阿嬤狠咬那一根反擊

「通俄門」後續　川普把希拉蕊告上法院

「通俄門」後續　川普把希拉蕊告上法院

歐盟憂中國送半導體給俄　美：中企違規會被罰到倒閉

歐盟憂中國送半導體給俄　美：中企違規會被罰到倒閉

聯合國安理會將會議討論北韓射彈

聯合國安理會將會議討論北韓射彈

關鍵字：

大賣場Walmart性侵Bredan Harvey佛州邁阿密北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／烏俄戰爭結束時間點曝光

快訊／樹林科技廠爆10例確診　新北下午記者會說明

掌握流量密碼！高雄人妻「床上實照租屋」爆紅　本尊回應了

快訊／本土+14「在北部2縣市」　境外移入暴增122例

40歲能動用現金6萬算有錢？　網認可

富二代淡出N年！「棒棒堂男孩→大老闆」現身Lollipop聚會

男性口服避孕藥要來了！成功率99％

具俊曄見大S首發文　解答20年前1事

長榮、陽明股價大跌　現在該不該買？專家告訴你

女被比特犬攻擊　雙臂肉被啃光只剩肩膀

快訊／萊爾富開出千萬發票！

7-11悄開賣「童年最愛」　網：比夜市的好吃

坤達40歲近照「根本像20歲！」　柯佳嬿吃味回應

24歲妹領33K「回家幫奶奶種田」　月收暴肥變200萬

童仲彥今宜蘭入獄　詐助理費判囚3年10月

更多

最夯影音

更多
林心如邀林志穎《華燈》「牛郎店上班」　他脫口「Sugar寶寶是什麼」被抓包沒看劇XD

林心如邀林志穎《華燈》「牛郎店上班」　他脫口「Sugar寶寶是什麼」被抓包沒看劇XD
斯亞控遭《大熱門》霸凌「撞臉當遊戲」　澄清和小A辣關係好…直喊：我就是我！

斯亞控遭《大熱門》霸凌「撞臉當遊戲」　澄清和小A辣關係好…直喊：我就是我！

法國人猜台灣生活小物用處　奶奶們見按摩器全都想歪XD

法國人猜台灣生活小物用處　奶奶們見按摩器全都想歪XD

杜汶澤鴨血盲吃隱藏攝影機　才打完85分...本尊就在後面！

杜汶澤鴨血盲吃隱藏攝影機　才打完85分...本尊就在後面！

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面