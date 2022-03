大賣場貨架旁性侵　噁男「強脫女顧客內衣褲」被打爆畫面曝光

▲男子色膽包天,竟然在賣場內性侵女子。(圖/翻攝自Twitter)

記者李振慧/綜合報導

美國佛州一間大賣場竟然發生性侵案,28歲男子哈維(Bredan Harvey)在逛賣場時,突然走到一名女子身後,當場掀起對方裙子觸碰私處,後來還想要強行脫掉內衣褲性侵,結果被一群見義勇為的男顧客阻止,被眾人打爆的畫面在網路上流傳。

事件20日晚間9時30分發生在邁阿密市一間沃爾瑪(Walmart)賣場,哈維突然把一名女子壓在地上意圖性侵,受害者的尖叫聲引來其他顧客關注,一群民眾立即上前把哈維從女子身上拉開。

影片中可看到,哈維眼見事跡敗露想要逃跑,與店內顧客上演追逐戰,最後仍被多名壯漢控制住,其中幾名男子緊緊把他整個人勒住,讓他倒在地上動彈不得。

哈維因為性侵目前被警方關押中,無恥行為讓警方痛罵,「事件不是發生在隱密地點,那裡是完全敞開的,他的行為實在太無恥,讓調查人員懷疑是慣犯,可能還有更多受害者」,案件正在調查中。

