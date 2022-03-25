大賣場貨架旁性侵　噁男「強脫女顧客內衣褲」被打爆畫面曝光

▲男子色膽包天，竟然在賣場內性侵女子。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州一間大賣場竟然發生性侵案，28歲男子哈維(Bredan Harvey)在逛賣場時，突然走到一名女子身後，當場掀起對方裙子觸碰私處，後來還想要強行脫掉內衣褲性侵，結果被一群見義勇為的男顧客阻止，被眾人打爆的畫面在網路上流傳。

事件20日晚間9時30分發生在邁阿密市一間沃爾瑪(Walmart)賣場，哈維突然把一名女子壓在地上意圖性侵，受害者的尖叫聲引來其他顧客關注，一群民眾立即上前把哈維從女子身上拉開。

影片中可看到，哈維眼見事跡敗露想要逃跑，與店內顧客上演追逐戰，最後仍被多名壯漢控制住，其中幾名男子緊緊把他整個人勒住，讓他倒在地上動彈不得。

哈維因為性侵目前被警方關押中，無恥行為讓警方痛罵，「事件不是發生在隱密地點，那裡是完全敞開的，他的行為實在太無恥，讓調查人員懷疑是慣犯，可能還有更多受害者」，案件正在調查中。