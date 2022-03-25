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烏克蘭打仗1個月「坦克變多了」　美媒：從俄軍繳獲至少117輛

▲▼停放在盧甘斯克地區（Luhansk）的烏克蘭政府軍坦克。（圖／路透）

▲停放在盧甘斯克地區（Luhansk）的烏克蘭政府軍坦克。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

自俄羅斯2月24日入侵以來，烏俄互相砲擊並宣稱繳獲對方大量軍事裝備。美媒報導稱，儘管烏克蘭軍隊損失至少74輛坦克，但同時也繳獲了至少117輛俄軍坦克，整體而言，目前烏軍持有的坦克數量甚至比戰爭剛爆發時來得更多。同時，俄軍繳獲至少37輛烏克蘭坦克。

美國《富比士》（Forbes）報導，公開來源情報分析人士查找戰地影像資料後估計，烏克蘭軍隊現在擁有的坦克數量，可能比一個月前戰爭剛爆發時還要更多，而這並不是因為烏軍建造全新坦克，也不需要從倉庫中取出舊車輛，因為烏軍迄今已繳獲至少117輛俄軍坦克，而損失的坦克則至少74輛，其中部分遭炸毀，部分被俄方繳獲。

▲▼ 俄軍坦克損壞，嚴寒天氣下淪冷凍庫。（圖／路透）

▲俄軍損毀的坦克被棄置在冰天雪地中。（圖／路透）

與此同時，俄羅斯軍隊繳獲了至少37輛烏克蘭坦克，但這個數目據信可能不足以彌補俄軍因各種原因損失的274輛以上的坦克。分析人士指出，繳獲坦克數量的差異顯示，俄方針對一場抗敵態度堅定的高強度戰爭缺乏準備，另外，這可能也代表，防守方比攻擊者具有更大的優勢。

報導稱，俄國必須將軍隊部署到烏克蘭數十英里或數百英里以外之處，延長的補給線保護不足，得冒著前線部隊彈藥、燃料耗盡的風險。而烏克蘭繳獲的許多坦克並未遭受攻擊，只是因為沒油而在半路停擺，駕駛員與俄兵已經逃走。

▲▼ 俄軍坦克損壞，嚴寒天氣下淪冷凍庫。（圖／路透）

▲報導稱，俄軍在烏克蘭戰爭中損失至少274輛坦克，但俄方並未證實。（圖／路透）

同時，烏軍享有「內線作戰」優勢，只在主要城市與基地附近作戰，補給線就落在自己的防禦範圍之內，因此烏軍坦克不太可能在戰區中心耗盡燃料，也不會沿著無人防守的高速公路排成一列前進。

報導提到，這僅是分析人士所見，雙方真實被繳獲的坦克數量，以及有多少繳獲的坦克還能繼續使用，目前仍難以確定。不過，雙方使用的坦克大多類似，烏軍主要的「T-64主力戰車」俄軍雖然已不再積極使用，但T-72、T-80仍是俄軍大量使用的主戰車，重點在於繳獲軍備後，部隊能以多快的速度將這些坦克清點、修復、裝填彈藥並分配給懂得操作的士兵。

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