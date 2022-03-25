與澤倫斯基共枕？　許多人覺得他性感，捷克推出肖像枕頭

▲▼澤倫斯基肖像枕頭。(圖／路透）

國際中心／綜合報導

自從俄羅斯對烏克蘭發起「特別軍事行動」以來，烏克蘭總統澤倫斯基每次發表公開演說時都是一臉鬍渣、容色憔悴，穿著他標誌性的軍綠色T恤或褐色軍裝夾克上鏡，被外媒解讀為在展示一位「戰時總統」的形象。這樣的形象的確虜獲不少人心。

「路透社」3月18日報導，捷克一名設計師日前推出印有澤倫斯基肖像的限量版手工製枕頭，並表示此舉是為烏克蘭人的慈善組織籌募資金。目前這個限量版枕頭已經接到2000多張訂單。由於供不應求，這名設計師準備再生產一批。

捷克設計師布里內克(Tomas Brinek)說：「許多人、尤其是女性，在某種程度上把他(澤倫斯基)視為性感的象徵，所以我有了這個製作肖像枕頭的想法。枕著它看起來就像真的跟他同床共枕一樣。」這些枕頭上印著44歲的澤倫斯基穿著軍綠色T恤微笑的樣子。

布里內克經營著一個Instagram帳號，專門拿各國政要來尋開心，粉絲超過54萬。他宣稱，他的限量版枕頭已經收到了2000多張訂單，為一家受戰爭影響的烏克蘭人慈善機構籌到了約42萬捷克克朗(約55萬元新台幣)。不過外媒並沒有說明這款枕頭一個賣多少錢。

布里內克說，「這個想法真的有點像是在開玩笑，但也有它嚴肅的一面，因為這些收益可以為烏克蘭人帶來一些補助。」他又說，為了滿足熱烈的需求，自己準備再生產一批。《紐約郵報》報導，有不少澤倫斯基的粉絲在推特上表示想買這款枕頭。