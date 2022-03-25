全美都在射程內！北韓火星-17可飛1.5萬km　日防長：前所未有威脅

▲北韓24日試射新型洲際彈道飛彈，金正恩與部下鼓掌歡呼。（圖／朝中社）



記者王佩翊／編譯

北韓24日試射新型洲際彈道飛彈，並墜落於北海道附近的日本專屬經濟海域，引發日韓兩國嚴重反彈。日本防衛大臣岸信夫25日在記者會中強力譴責稱，這次飛彈試射的次元已經超越以往，對日本與國際社會的和平與安定形成前所未有的嚴重威脅。

根據《讀賣新聞》報導，岸信夫25日在內閣會議後的記者會表示，這次的飛彈試射是採取「高空軌道」，由於射擊角度比平常更高，因此更難迎擊。如果按照一般軌道發射，飛行距離可以超過1.5萬公里，也就是說整個美國都在射程範圍內。

▲日本防衛大臣岸信夫，同時也是前首相安倍晉三的胞弟。（圖／路透）



據了解，這次的飛彈與2月27日、3月5日發射的洲際彈道飛彈為同款火星-17型。根據防衛省資料，這次的洲際彈道飛彈一共飛行了71分鐘，飛行距離約1100公里，最高高度超過6000公里，創下紀錄。而飛彈最終落在北海道渡島半島西方約150公里處的日本海海域，同時位於日本的專屬經濟海域內。

日本外務大臣林芳正25日上午已經和南韓外交部長鄭義溶進行電話會談，兩國外相對北韓試射洲際彈道飛彈一事進行強烈譴責，並強調北韓持續強化核武活動「對國際社會而言是嚴重且明確的挑戰」，美日韓將持續合作並確認應對方案。

首相岸田文雄24日為參加G7會議前往比利時，他受訪時表示，這是絕對不被允許的暴行，並表示強烈譴責。岸田強調，北韓此舉違反聯合國安理會決議，未來將聯合美國與南韓進行制裁。

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