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「通俄門」後續　川普把希拉蕊告上法院！稱與俄勾結是全是誣賴

▲G20 川普，普丁會面。（圖／路透）

▲川普卸任前被爆出「通俄門」事件，遭聯邦特別檢察官調查2016年競選陣營曾與俄國官員見面。圖為川普與俄羅斯總統普丁會面。（圖／路透）

文／中央社華盛頓24日綜合外電報導

美國共和黨籍前總統川普今天控告前國務卿希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）及民主黨領袖等人，聲稱這些人誣指他在2016年總統大選之前與俄羅斯勾結。

法新社報導，川普向佛羅里達州聯邦法院提出的訴狀寫道：「在2016年大選的準備期間，希拉蕊．柯林頓及其同夥策劃一起不可思議的陰謀，不僅震撼良心，也冒犯了這個國家的民主。」

「被告們串通一氣，惡意謀劃，編造虛假敘事，指稱共和黨籍對手川普與敵對外國主權勾結。他們合謀只有一個自私自利的目的：誹謗川普。」

訴狀還寫道：「為了推動計畫所採取的行動包括偽造證據、欺瞞執法機關、濫用高度敏感資料來源，這些行動是如此無法無天、具顛覆性和煽動性，連水門案（Watergate）都相形見絀。」

▲▼ 美國前總統川普。（圖／路透）

▲美國前總統川普提告希拉蕊與部分民主黨人。（圖／路透）

除了希拉蕊．柯林頓之外，其他被告還有民主黨全國委員會（Democratic National Committee）、擔任希拉蕊．柯林頓2016年競選總幹事的波德斯達（John Podesta）及前聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey）。

前英國情報員史蒂爾（Christopher Steele）也在被告之列，他在選前提出一份文件，內容包含據稱對川普不利的資訊。

川普多次批評史蒂爾的文件「造假」，「紐約時報」也判斷並無確鑿證據可支持這份文件中的許多說法。一名參與撰寫這份文件的俄羅斯分析師已因欺騙調查此案的FBI探員而在美國被起訴。

其他被告還包括效力於希拉蕊．柯林頓競選陣營的博欽（Perkins Coie）律師事務所，以及博欽雇用來研究競選對手的Fusion GPS公司；這家私人企業專門從事商業研究、提供戰略情報。

川普希望進行陪審團審判，並索求至少7200萬美元的賠償金。

前特別檢察官穆勒（Robert Mueller）調查俄羅斯涉嫌干預2016年大選一案，披露川普顧問曾多次會晤俄國人。

但穆勒沒說川普陣營與俄羅斯之間有犯罪陰謀，川普因而聲稱「不存在勾結」。

由共和黨主導的聯邦參議院小組發布報告，也揭露川普陣營成員與俄國官員之間有許多聯繫，但未斷言有密謀。

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