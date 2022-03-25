增1例境外移入個案「改判本土」　防疫旅館感染累積16起

▲指揮中心記者會，醫療應變組副組長羅一鈞說明。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（25）日公布一例境外改判本土個案，為入住新北某防疫旅館的40多歲女性（案21797），3/7入境後第10天採檢確診，Ct值16.5，但指揮中心比對同樓層個案後，發現其與波蘭入境家庭個案基因序列比對一致，目前該旅館已進行同樓層清空，上下樓層同房號旅客也召回6人安排追蹤，50名員工快篩都是陰性，後續還會進行PCR檢查，已有24人陰性、25人安排中。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前累積有16間防疫旅館染疫事件，其中26例為相關個案，有24例境外改判本土，今日改判個案也在列。

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▲新北再爆防疫旅館群聚，境外移入個案改判本土。（圖／指揮中心提供）

指揮中心今也公布一周基因定序結果，共新增66例Omicron境外個案，本土個案則有16例，目前國內累積1291例Omicron，其中417例本土、817例境外移入。

羅一鈞說，境外移入Omicron病例以東南亞居多，歐洲與美洲個案也有回升趨勢，可能與BA.2在其他區域流行有關。而國際疫情尚無降溫，除了東南亞外，其他來源國風險也要注意。

指揮官陳時中說，近日境外移入個案有增加趨勢，昨日越南入境班機中，137名旅客中就驗出53人陽性，其餘旅客也處於高風險中，未來也需要多加留意。

▲指揮中心公布最新一周境外基因定序。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心公布本土病例分析。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心公布Omicron境外移入分析。（圖／指揮中心提供）