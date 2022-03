金正恩專屬的歐巴魅力！神似《太陽的後裔》宋仲基　戴酷龍墨鏡登場

▲金正恩24日視察洲際彈道飛彈試射。(圖/朝中社)

記者羅翊宬/綜合外電報導

北韓(朝鮮)官媒《朝中社》今(25)日上午證實,北韓昨(24)日下午從平壤順安飛行場試射洲際彈道飛彈「火星-17型」,並由最高領導人金正恩親自批准、視察。從官媒釋出的相片來看,金正恩此行視察飛彈試射的裝扮上顯得「用心良苦」,其與士兵、官員開懷大笑拍攝的合照,宛如韓劇《太陽的後裔》翻版。

北韓24日下午試射的洲際彈道飛彈「火星-17型」,採「高彈道」( lofted trajectory)方式發射,其升空最高頂點高度為6248.5公里,飛行距離為1090公里、經歷4052秒鐘(67分鐘)的飛行,最後精準命中北韓東海(日本海)公海預定目標水域。

此次《朝中社》首度在報導中公開試射火星-17型的27張相關照片,包含飛彈從發射車由水平狀態到垂直升空、發射,而重視此次飛彈試射的金正恩則選擇前往平壤順安飛行場親自督導,只見他穿著一襲黑色夾克、戴上神似酷龍具俊曄的黑色墨鏡,與眾將官帥氣出現在飛彈發射車旁。

金正恩同時在車上觀察飛彈試射前後的一舉一動,直到飛彈終於成功升空,他才開心地與其他2名官員拍手鼓掌、叫好,而在車內負責操作飛彈試射的士兵們則提起話筒,一旁的士兵高聲歡呼,相片拍攝手法宛如北韓境內的軍教片。

▲金正恩拍攝視察飛彈試射的宣傳照風格與手法,宛如韓劇《太陽的後裔》。(圖/翻攝自韓網)

另外,在飛彈試射結束後,金正恩更戴起具俊曄式的黑色墨鏡,和國防科學院官員、參與試射的士兵們拍攝大合照,只見他與眾將官們談笑風生。南韓媒體《News1》形容,金正恩在相片中酷似韓劇《太陽的後裔》由宋仲基所飾演的男主角劉大尉,時尚的造型與魅力讓全球再度掀起北韓歐巴旋風。

據悉,金正恩在飛彈試射批准文件上豪邁地提筆寫道,「批准此次試射,於3月24日發射。為了祖國與人民的偉大尊嚴,就勇敢地發射吧!」

