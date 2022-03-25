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金正恩專屬的歐巴魅力！神似《太陽的後裔》宋仲基　戴酷龍墨鏡登場

▲▼金正恩、北韓24日試射新型洲際彈道導彈（ICBM）。（圖／朝中社）

▲金正恩24日視察洲際彈道飛彈試射。（圖／朝中社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）官媒《朝中社》今（25）日上午證實，北韓昨（24）日下午從平壤順安飛行場試射洲際彈道飛彈「火星-17型」，並由最高領導人金正恩親自批准、視察。從官媒釋出的相片來看，金正恩此行視察飛彈試射的裝扮上顯得「用心良苦」，其與士兵、官員開懷大笑拍攝的合照，宛如韓劇《太陽的後裔》翻版。

北韓24日下午試射的洲際彈道飛彈「火星-17型」，採「高彈道」（ lofted trajectory）方式發射，其升空最高頂點高度為6248.5公里，飛行距離為1090公里、經歷4052秒鐘（67分鐘）的飛行，最後精準命中北韓東海（日本海）公海預定目標水域。

▼飛彈試射結束後，金正恩與眾官員、士兵拍攝大合照。（圖／翻攝自朝中社）

▲▼飛彈試射結束後，金正恩與眾官員、士兵拍攝大合照。（圖／翻攝自朝中社）

▲▼飛彈試射成功後，北韓士兵高聲歡呼。（圖／翻攝自朝中社）

▲飛彈試射成功後，北韓士兵高聲歡呼。（圖／翻攝自朝中社）

此次《朝中社》首度在報導中公開試射火星-17型的27張相關照片，包含飛彈從發射車由水平狀態到垂直升空、發射，而重視此次飛彈試射的金正恩則選擇前往平壤順安飛行場親自督導，只見他穿著一襲黑色夾克、戴上神似酷龍具俊曄的黑色墨鏡，與眾將官帥氣出現在飛彈發射車旁。

金正恩同時在車上觀察飛彈試射前後的一舉一動，直到飛彈終於成功升空，他才開心地與其他2名官員拍手鼓掌、叫好，而在車內負責操作飛彈試射的士兵們則提起話筒，一旁的士兵高聲歡呼，相片拍攝手法宛如北韓境內的軍教片。

▼金正恩24日視察洲際彈道飛彈試射。（圖／朝中社）

▲▼金正恩、北韓24日試射新型洲際彈道導彈（ICBM）。（圖／朝中社）

▲▼金正恩拍攝視察飛彈試射的宣傳照，宛如韓劇《太陽的後裔》。（圖／翻攝自韓網）

▲金正恩拍攝視察飛彈試射的宣傳照風格與手法，宛如韓劇《太陽的後裔》。（圖／翻攝自韓網）

另外，在飛彈試射結束後，金正恩更戴起具俊曄式的黑色墨鏡，和國防科學院官員、參與試射的士兵們拍攝大合照，只見他與眾將官們談笑風生。南韓媒體《News1》形容，金正恩在相片中酷似韓劇《太陽的後裔》由宋仲基所飾演的男主角劉大尉，時尚的造型與魅力讓全球再度掀起北韓歐巴旋風。

據悉，金正恩在飛彈試射批准文件上豪邁地提筆寫道，「批准此次試射，於3月24日發射。為了祖國與人民的偉大尊嚴，就勇敢地發射吧！」

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