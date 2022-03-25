馬力波危險！美智庫：俄軍已「攻進市中心」　轟炸人道走廊釀6死

▲ 馬力波街頭的親俄軍隊裝甲車 。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭南部港口城市馬力波（Mariupol）遭受俄軍猛烈炮擊，24日傳出市政廳被車臣部隊攻陷。美國智庫「戰爭研究所」（ISW）也分析最新戰況指出，俄軍在馬力波持續穩定取得進展，24日已經攻進該市中心區域，在第二大城哈爾科夫（Kharkiv）更轟炸人道走廊，造成21人傷亡。

馬力波因地理位置具重要戰略意義，被視為這場戰役的關鍵，3月初以來已被俄軍包圍多日。ISW指出，隨著馬力波局勢惡化，當地烏克蘭官員已經離開該市，以便協調地區事務。

此前，親俄的車臣領導人卡迪羅夫（Ramzan Kadyrov）24日宣稱，車臣部隊已佔領馬力波市政廳，倖存的烏國士兵則棄守逃跑。他也公開一段士兵佔領檢察官辦公室大樓，舉起車臣旗幟的畫面，並宣稱俄軍已經完全掃蕩馬力波東部平民區。

除馬力波以外，俄軍也持續炮擊第二大城哈爾科夫（Kharkiv），襲擊一處人道主義走廊，造成6人死亡，15人受傷，在東部頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）地區的攻勢也有些微進展。

但ISW提到，烏軍成功打擊一艘停靠別爾江斯克（Berdyansk）港口的俄國船隻，還迫使俄軍在基輔西北部採取守勢，並阻止俄軍包圍北部城市切爾尼戈夫（Chernihiv）。

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