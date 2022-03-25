　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

增122例境外移入「98人落地篩陽」　昨越南抵台班機近4成旅客確診

記者嚴云岑／台北報導

國際疫情變化加上邊境鬆綁，也讓近期境外移入個案數大攀升，中央流行疫情指揮中心今（25）日公布新增122例個案，其中89例為落地採檢陽性，以越南66例最多。指揮官陳時中表示，昨日有一架越南抵台班機，139人中驗出53人，確診率近4成，其餘旅客也處於高風險。昨日共採檢23航班，陽性率7.75，為近期新高。

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲▼3/24、3/25入境航班落地採檢數據。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼3/24、3/25入境航班落地採檢數據。（圖／指揮中心提供）

▲▼3/24、3/25入境航班落地採檢數據。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為61例男性、61例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(66例)、印尼(5例)、香港(3例)、德國、美國及馬來西亞(各2例)、日本、紐西蘭、緬甸、菲律賓、柬埔寨、瑞士、韓國、泰國、英國、澳大利亞及新加坡(各1例)移入，另31例調查中。入境日介於今(2022)年2月13日至3月24日。

指揮中心統計，截至目前國內累計6,836,408例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含6,813,729例排除)，其中22,463例確診，分別為6,859例境外移入，15,550例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計135例移除為空號。

2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

►「漢方基底」！讓毛孩們吃得更健康

ET快訊
快訊／7-11開出千萬發票！還有3人獲得200萬特獎
不滿九頭身議員戴手銬腳鐐爬跪靈堂　5綠委赴法務部抗議
邱晨病逝「喚醒1悲劇」！　他殺了慣老闆一家...成台灣最年輕
蔡英文接見中信兄弟　賴清德CUE餅總：別再讓我尷尬
快訊／童仲彥遲到5.5小時　終於現身入獄
快訊／承德路連環追撞！　警車也遭殃
快訊／全家發票中獎名單出爐！　7間分店有獎
《玩很大》班底再擴編！　3生力軍名單曝光
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

遊客回來了！旗津「即起至8月底」周周有活動　加碼優惠一次看

林右昌「只隔離3天」遭疑特權！指揮中心解釋2點原因

邱晨病逝「喚醒1悲劇」　他殺了慣老闆一家...成台灣最年輕死囚

潘文忠與林右昌近距離接觸　指揮中心建議進行自我健康監測

台南3月停電逾8次逼勞工局出手　台電作業場工安爛透挨罰11萬

「市長大人只隔離3天！」林右昌1句話惹怒網：還能自己決定呀

基隆新增3+1人！偵查隊小隊長陪病被驗出　警局急採86人再揪1陽性

快訊／頒獎給確診偵查隊長！林右昌PCR出爐　即刻起居隔3天

「國旅券加碼活動」出爐　沒用完不重抽！最新觀光補助規劃曝

看演出還能問事占卜！占星夢境120分鐘沈浸式體驗　百種開放結局

林心如邀林志穎《華燈》「牛郎店上班」　他脫口「Sugar寶寶是什麼」被抓包沒看劇XD

斯亞控遭《大熱門》霸凌「撞臉當遊戲」　澄清和小A辣關係好…直喊：我就是我！

法國人猜台灣生活小物用處　奶奶們見按摩器全都想歪XD

杜汶澤鴨血盲吃隱藏攝影機　才打完85分...本尊就在後面！

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

鬼切阿婆黃燈切待轉區又轉彎　短褲妹秒反應！網讚迴避點滿

侯佩岑捲風波自嘲「我有招黑體質」　談李靚蕾離婚：希望他們能好好的

連千毅被爆「3台超跑都租的」怒了　PO截圖公開收入：不得不佩服我

強震狂晃！汪躲角落趴棉被　媽心疼：好想衝回家抱抱妳

騎士遭闖紅燈廂型車猛撞亡　大夜便當來不及吃灑落一地

遊客回來了！旗津「即起至8月底」周周有活動　加碼優惠一次看

林右昌「只隔離3天」遭疑特權！指揮中心解釋2點原因

邱晨病逝「喚醒1悲劇」　他殺了慣老闆一家...成台灣最年輕死囚

潘文忠與林右昌近距離接觸　指揮中心建議進行自我健康監測

台南3月停電逾8次逼勞工局出手　台電作業場工安爛透挨罰11萬

「市長大人只隔離3天！」林右昌1句話惹怒網：還能自己決定呀

基隆新增3+1人！偵查隊小隊長陪病被驗出　警局急採86人再揪1陽性

快訊／頒獎給確診偵查隊長！林右昌PCR出爐　即刻起居隔3天

「國旅券加碼活動」出爐　沒用完不重抽！最新觀光補助規劃曝

看演出還能問事占卜！占星夢境120分鐘沈浸式體驗　百種開放結局

有山有河是賣點！　房仲稱龜山這區段「隱形冠軍」

Selina被「一碗香菜」打動！　帶鮮肉男友見阿中：他全場姨母笑

百年電廠古蹟保留　台電斥資1500萬修復「濁水發電廠」

徐立信處理陳情案惹怨　校長開會時稱「不要投徐X信議員」

【廣編】首次代言好運不斷　羅時豐讚「金高53.2度緞金龍」順口又順心

首檔專業保健營養食品主題展登場　4大展區聚焦從農場到餐桌產業鏈

快訊／小七消費對中千萬「是你嗎？」　統一超商中獎發票名單出爐

快訊／7-11開出千萬發票！還有3人獲得200萬特獎

台南最新公辦重劃區在這　新案2字頭磁吸首購族

甩棍對決玻璃瓶！南投2國中生教室對戰　頭破手骨折濺血都送醫

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

生活熱門新聞

快訊／本土+14「在北部2縣市」　境外移入暴增122例

40歲能動用現金6萬算有錢？　網認可

具俊曄見大S首發文　解答20年前1事

7-11悄開賣「童年最愛」　網：比夜市的好吃

24歲妹領33K「回家幫奶奶種田」　月收暴肥變200萬

準公婆嗆「長子要在家裡」　她年薪90萬：還結婚嗎

麥當勞點餐有訣竅！「內行點法」鐵粉不藏了

年齡大就不愛吃　眾人點名2美食

吞止痛藥陪出遊！她經血沾裙男友「卻喊1句」　網怒：放生了

快訊／統一發票1、2月中獎號碼出爐！

鬼金棒遭1星負評！老闆一看狂讚：有才

結婚女同事包2千　10年後換他被難倒

高雄確診母子喜宴座位曝　北部親友來了11人

即／基隆新增2染疫！警察陪朋友看病都確診

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／烏俄戰爭結束時間點曝光

快訊／樹林科技廠爆10例確診　新北下午記者會說明

掌握流量密碼！高雄人妻「床上實照租屋」爆紅　本尊回應了

快訊／本土+14「在北部2縣市」　境外移入暴增122例

富二代淡出N年！「棒棒堂男孩→大老闆」現身Lollipop聚會

40歲能動用現金6萬算有錢？　網認可

具俊曄見大S首發文　解答20年前1事

男性口服避孕藥要來了！成功率99％

長榮、陽明股價大跌　現在該不該買？專家告訴你

女被比特犬攻擊　雙臂肉被啃光只剩肩膀

7-11悄開賣「童年最愛」　網：比夜市的好吃

快訊／萊爾富開出千萬發票！

坤達40歲近照「根本像20歲！」　柯佳嬿吃味回應

24歲妹領33K「回家幫奶奶種田」　月收暴肥變200萬

19歲兒交女友　媽幫200片保險套「來不及了」

更多

最夯影音

更多
林心如邀林志穎《華燈》「牛郎店上班」　他脫口「Sugar寶寶是什麼」被抓包沒看劇XD

林心如邀林志穎《華燈》「牛郎店上班」　他脫口「Sugar寶寶是什麼」被抓包沒看劇XD
斯亞控遭《大熱門》霸凌「撞臉當遊戲」　澄清和小A辣關係好…直喊：我就是我！

斯亞控遭《大熱門》霸凌「撞臉當遊戲」　澄清和小A辣關係好…直喊：我就是我！

法國人猜台灣生活小物用處　奶奶們見按摩器全都想歪XD

法國人猜台灣生活小物用處　奶奶們見按摩器全都想歪XD

杜汶澤鴨血盲吃隱藏攝影機　才打完85分...本尊就在後面！

杜汶澤鴨血盲吃隱藏攝影機　才打完85分...本尊就在後面！

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面