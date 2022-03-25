烏克蘭已40萬人遭強押至俄！　疑送偏鄉當「人質」逼降基輔

▲烏克蘭據傳有數十萬平民被強押至俄羅斯，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

烏克蘭24日指控，俄羅斯強行將馬力波（Mariupol）、頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）數十萬烏克蘭人轉移到俄羅斯，並可能將他們分派到俄羅斯的偏遠城市去工作。有官員認為，這些烏克蘭人將被扣押為「人質」，與基輔談判投降事宜。

據《紐約郵報》報導，烏克蘭人權監察員丹尼索娃（Lyudmyla Denisova）最近指控，俄軍不顧烏克蘭人民意願，強行將40.2萬人帶到俄羅斯，其中包括了8.4萬名兒童與一名92歲的老婦。烏方的統計數字與俄羅斯最近公開的遷俄人民數字雷同，因為俄羅斯陸軍上校米津采夫（Mikhail Mizintsev）24日聲稱，自戰爭開打以來，烏克蘭已有約40萬人撤離到俄羅斯。

米津采夫表示，這些遷俄人士大部分都來自烏東親俄地區的頓內茨克和盧甘斯克，而當局正在為撤離者提供住宿與發放報酬。不過，頓內茨克地區州長基里連科（Pavlo Kyrylenko）卻爆料，這些遷俄人民是被強行帶往俄羅斯的，「俄軍將這些難民從避難所帶走，沒收了他們的護照，再將他們送往烏東的過濾營（filtration camp），並強行轉移至俄羅斯的偏遠城市。」

烏克蘭馬力波當局也透露，自俄軍包圍了這座港口城市後，當地有至少1.5萬名平民被非法轉移至俄羅斯。烏克蘭情報機構指出，這些被帶往俄羅斯的難民，其中有些可能會被派往日本以北的太平洋島嶼薩哈林（Sakhalin，又稱庫頁島、樺太島）；他們將在當地被分派到一份工作，但條件是2年內不得離島。

俄羅斯媒體最近也指出，馬力波近日有一輛公車將數百名當地人運送到俄羅斯。基里連科表示，馬力波的居民被俄軍灌輸了烏克蘭被擊敗的錯誤說法，以說服他們搬到俄羅斯。有官員認為，這些被帶往俄羅斯的烏克蘭難民將被俄軍扣押為「人質」，以此逼迫基輔投降。