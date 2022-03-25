車臣領袖宣稱：攻陷馬力波市政廳！　士兵嗨佔大樓舉旗合照

▲ 車臣部隊攻佔馬力波檢察官辦公室大樓。（圖／翻攝自Telegram）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭南部港口城市馬力波（Mariupol）遭圍困多日，如今傳出市政廳已被攻陷。車臣領導人卡迪羅夫（Ramzan Kadyrov）24日宣布，車臣部隊已經佔領馬力波市政府大樓，插上俄國旗幟。

《法新社》報導，卡迪羅夫在Telegram公開一段影片說明，這是俄國國會議員德利姆哈諾夫（Adam Delimkhanov）與「我們英勇戰士」的通話，「他們透過無線電表示，已經解放馬力波當局的大樓，並插上我們的旗幟」，倖存的烏克蘭士兵則棄守陣地逃跑。

卡迪羅夫宣稱，車臣其他部隊正掃蕩城市「清除亞速垃圾」，指的是負責保衛馬力波的烏克蘭極右派部隊「亞速營」（Azov Battalion），「感謝神，馬力波很快就會被徹底淨化。」

他幾小時後上傳另一段影片表示，俄軍已經「完全淨化該市東部平民區」，畫面中可見一群士兵在受損的建築前揚起印有車臣領導人頭像的旗幟，「士兵在Levoberejny地區檢察官辦公室大樓舉起旗幟，這是最後一個被解放的地方。」

此前，烏國總統澤倫斯基於23日表示，馬力波還有10萬人受困，在俄軍猛烈炮擊之下斷水斷電斷糧。烏國外長還在推特上指控，俄軍對馬力波發動新一輪恐怖攻擊，將6000多名居民強行帶往俄國難民營。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》